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自主與家人斷聯…日青少年失蹤比例最高 徵信社曝關鍵在父母

聯合新聞網／ 綜合報導
據2024年警視廳調查，日本通報失聯的青少年有8萬多名。圖／Ingimage
據2024年警視廳調查，日本通報失聯的青少年有8萬多名。圖／Ingimage

根據日媒「FRAU」報導，警察廳最新數據顯示，2024年共有82,563人通報失蹤，其中以10至20歲族群比例最高。十多歲青少年失聯的原因有33.5%與「家庭關係」有關，而20幾歲的失蹤者則以「職場壓力」與「家庭因素」為主因。

以上失聯的原因並非全因犯罪所致，許多案例其實是已成年的子女選擇不再與家人聯繫。擔任橫濱某間徵信社負責人的山村佳子小姐指出，除婚外情等調查外，「家長委託調查成年子女行蹤」的需求大增。這些委託調查對象的「子女」，多為18歲以上，甚至有80多歲的父母委託調查40歲的兒子。山村觀察到這些父母通常控制欲強，有干預孩子生活的傾向，導致子女選擇斷聯。

報導中舉出以下幾個實例。有一名25歲女性，父親在東京23區內經營事業、母親為家庭主婦，不管她多晚回家，母親都堅持等門並親手做晚餐；父親覺得女生獨居很危險，拒絕她一人獨自生活的要求，所以這名女性完全封鎖父母的LINE和電話，選擇到九州工作，只向姊姊報備行蹤。也有高學歷父親要求兒女也要進同一所學校，並干涉交友。甚至有擔任學校校長、副校長的父母，因強勢干預23歲獨子選校與生活，兒子最後離家並切斷所有聯繫。這些年輕人多半在外展開獨立生活，並非走上歧路，而是單純想要擁有自由與空間。

山村表示，有些家庭經過委託調查後才意識到彼此觀念的落差，最後終能修復彼此的關係。儘管這些父母出發點是「關心」、「為了孩子」，但這些案例皆是父母在無形中造成子女過度的壓力而造成，值得現代社會深思。

父母 年輕人 子女 失聯 壓力

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