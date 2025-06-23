日本九州新燃岳火山時隔7年首噴發、火山灰高度超過500公尺 二級警戒發布

日本九州位於鹿兒島縣和宮崎縣交界的霧島山脈新燃岳火山周日（6月22日）下午噴發，火山灰高度超過500公尺，鹿兒島地方氣象台發布二級噴發警戒，敦促居民警惕火山口附近約2公里範圍內的大型火山岩。該火山上次噴發是在2018年6月。

氣象台表示火山活動仍在目前的噴發警戒等級範圍內，二級警戒（火山口周邊管制）將會持續，並敦促民眾警惕火山口周圍約2公里範圍內因噴發而產生的大型火山岩，以及約1公里範圍內的火山碎屑流。並提醒居民注意下風向的火山灰和小型火山岩。

上個月，新燃岳的噴發警戒等級已從三級降至二級，但地下擴張的輕微變化仍在持續，22日火山地震也急劇增加。

下午4時30分左右，火山灰瀰漫空氣，泛著淡淡白色。當地目前暫無損失報告。

延伸閱讀：

印尼南部火山爆發火山灰噴至萬米高空 數十來往峇里島航班取消

日本櫻島火山爆發 灰柱衝3000米高空 鹿兒島25航班取消

文章授權轉載自《香港01》