快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

日本九州新燃岳火山時隔7年首噴發、火山灰高度超過500公尺 二級警戒發布

香港01／ 撰文：莊勁菲
圖為日本九州新燃岳火山2018年爆炸性噴發，粉塵高達2100公尺。美聯社
圖為日本九州新燃岳火山2018年爆炸性噴發，粉塵高達2100公尺。美聯社

日本九州位於鹿兒島縣和宮崎縣交界的霧島山脈新燃岳火山周日（6月22日）下午噴發，火山灰高度超過500公尺，鹿兒島地方氣象台發布二級噴發警戒，敦促居民警惕火山口附近約2公里範圍內的大型火山岩。該火山上次噴發是在2018年6月。

氣象台表示火山活動仍在目前的噴發警戒等級範圍內，二級警戒（火山口周邊管制）將會持續，並敦促民眾警惕火山口周圍約2公里範圍內因噴發而產生的大型火山岩，以及約1公里範圍內的火山碎屑流。並提醒居民注意下風向的火山灰和小型火山岩。

上個月，新燃岳的噴發警戒等級已從三級降至二級，但地下擴張的輕微變化仍在持續，22日火山地震也急劇增加。

下午4時30分左右，火山灰瀰漫空氣，泛著淡淡白色。當地目前暫無損失報告。

延伸閱讀：

印尼南部火山爆發火山灰噴至萬米高空 數十來往峇里島航班取消

日本櫻島火山爆發 灰柱衝3000米高空 鹿兒島25航班取消

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

只會對台灣和中國說謝謝？南韓李在明逃避台海問題

李在明於2022年總統大選敗選後，很快補選上國會議員，並當選共同民主黨黨魁。在就任黨魁後的外媒記者會上，他向我們表示：南韓可以同時與美國及中國維持友好關係，不該是零和遊戲，也不是非我即他。

日本九州新燃岳火山時隔7年首噴發、火山灰高度超過500公尺 二級警戒發布

日本九州位於鹿兒島縣和宮崎縣交界的霧島山脈新燃岳火山周日（6月22日）下午噴發，火山灰高度超過500公尺，…

15歲兒朝父連開8槍！遭家暴8年險失明崩潰「為何被這樣折磨」 外婆揭內情

泰國發生少年槍擊父親案，內情卻不簡單。來自武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中，父親送院後情況穩定…

國際瑜伽日 印度總理與千人跟練促團結

每年6月21日是「國際瑜伽日」（International Day of Yoga），今年的國際瑜伽日主題是「為整個地球...

曾接觸病雞、死雞 柬埔寨通報今年第5起禽流感死亡病例

柬埔寨衛生部今天說，1名52歲男子感染禽流感病毒死亡，是柬埔寨今年第5起禽流感死亡病例

前警員領養毛孩驚見X光片「體內藏子彈」 他自揭經歷：命中注定

領養的狗狗也有不為人知的過去？美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，過去幾年一直陪伴他，以面對槍擊事件後出現的創傷後壓力症候群 （P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。