快訊

美軍轟炸伊朗3處核設施…大陸外交部最新表態！強烈譴責加劇中東局勢

15歲兒朝父連開8槍！遭家暴8年險失明崩潰「為何被這樣折磨」 外婆揭內情

香港01／ 撰文／李納德
泰國發生少年槍擊父親案，武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中。示意圖。圖／AI生成
泰國發生少年槍擊父親案，武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中。示意圖。圖／AI生成

泰國發生少年槍擊父親案，內情卻不簡單。來自武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中，父親送院後情況穩定，而少年則被警方拘捕。

少年的外婆爆出事件內情，指女婿和女兒育有4名子女，但他從來只對長孫施暴，試過打到長孫頭嘴受傷，數周無法正常進食，有次更打到幾乎失明。事發前10天，長孫曾崩潰問她：「為何我被這樣折磨？」泰警尚未向少年提告，調查後發現該手槍屬於其他人，正追查手槍所有權以作進一步行動。

連發8槍只有1發子彈命中

泰媒報導，事發於東北部武里南府，6月18日晚1名15歲少年被親生父親家暴長達8年後，朝父親連開8槍。警方趕到現場拘捕少年，將受傷的51歲男子喬克森送院。消息指，少年向父親連開8槍，但只有1發子彈命中男子的右腋下，其受傷情況一度嚴重，但性命無礙。

少年遭父毆打母無力阻止　上YouTube學裝填子彈

槍擊案發生前，少年在母親面前被父親毆打，但母親無力制止，他之後偷偷走入父母睡房，偷走父親收藏的9毫米手槍，並上YouTube學習如何裝填子彈。案發時父子對峙，少年朝父親連開多槍，直至子彈用盡才停手，他供稱沒算過自己開了多少槍，也不知道有沒有擊中父親，他回過神來時只見到父親逃走。

少年對警方表示，他被父親家暴長達8年，自小經常被父親掌摑、腳踢和拳毆，家人們不是視而不見，就是無力阻止。

外婆爆女婿只對長孫施暴

泰媒訪問了涉案少年的63歲外婆諾伊，她表示難以理解長孫為何總被父親針對，女婿和女兒合共生了4名子女，但女婿從來只會對長孫施暴，未見過他虐待其他子女。長孫曾被打到頭部和口部受傷，數周時間無法正常進食，更有一次被毆打到幾乎失明。她和女兒都曾阻止女婿家暴，但未能成功。

曾崩潰問外婆：為何我被這樣折磨？

諾伊透露，長孫在事發前10天，曾問她「為何我被這樣折磨？」、「如果我殺了人，是否很大罪過？」，她猜到長孫意圖並勸阻，告訴他爸爸要努力工作養家。

警方暫未對少年提告，他聲稱手槍屬於父親，但調查發現應屬於其他人名下，正追查手槍的所有權，再決定下一步行動。少年的父親目前傷勢穩定，正留院接受治療。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

佛牌擋子彈！商人遭槍擊「胸前佛牌中彈減衝力救命」 事件內情曝光

村長偷食人妻！正宮捉姦狠抓下體「想斷子絕孫？」 後續悲涼

文章授權轉載自《香港01》

爸爸 泰國 槍擊 提告 家暴 失明

相關新聞

15歲兒朝父連開8槍！遭家暴8年險失明崩潰「為何被這樣折磨」 外婆揭內情

泰國發生少年槍擊父親案，內情卻不簡單。來自武里南府的15歲少年被父親家暴長達8年，日前他偷走父親收藏的手槍，朝父親連開8槍，但只有1發子彈命中，父親送院後情況穩定…

國際瑜伽日 印度總理與千人跟練促團結

每年6月21日是「國際瑜伽日」（International Day of Yoga），今年的國際瑜伽日主題是「為整個地球...

年輕賭徒破解算牌神技 但賭場正用洗牌機翻轉勝負

算牌一直被視為美國文化中一種神乎其技的詐術。試想走進拉斯維加斯，憑藉實力洞悉賭局、一攫千金，這種情節似乎只會在電影上演。畢竟，誰有辦法記住21點牌桌上來回流動的上百張牌？但一位年輕高手用自身經歷證明，靠算牌擊敗賭場是可能的，而且不必是「雨人」也能學會。他的自白揭開了這門禁忌技藝的神祕面紗。

曾接觸病雞、死雞 柬埔寨通報今年第5起禽流感死亡病例

柬埔寨衛生部今天說，1名52歲男子感染禽流感病毒死亡，是柬埔寨今年第5起禽流感死亡病例

前警員領養毛孩驚見X光片「體內藏子彈」 他自揭經歷：命中注定

領養的狗狗也有不為人知的過去？美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，過去幾年一直陪伴他，以面對槍擊事件後出現的創傷後壓力症候群 （P...

才怨沒獲表揚！這國將提名川普角逐諾貝爾和平獎 專家分析目的

巴基斯坦政府今天表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），以表彰他協助解決印度與巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。