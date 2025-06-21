蘇黎世同志大遊行 為健康努力、展現性別議題自由

「一同為健康努力」是今年蘇黎世同志大遊行的口號，今天達到「六月驕傲月」活動高潮。蘇黎世市長科琳毛赫（Corine Mauch）專文祝賀，瑞士從80年代愛滋防疫運動走到如今性別議題可以盡情展現的自由，是值得慶祝的成就。

瑞士六月驕傲月活動一年比一年盛大，主辦單位表示，2024年兩天的活動中，有30萬人次造訪，今年預計人數將再創新高。今年活動從20日午間開始。

主辦單位指出，藉由同志大遊行可以聚焦人們的健康議題，除了注重身體健康之外，心理健康與性健康也應該得到社會大眾的重視。如今瑞士社會已較為開放，但歧視多元性別族群的狀況仍存在，尤其跨性別者每兩個人就有一個人受到異樣眼光或暴力等不同形式歧視的經驗。

瑞士各大企業與機構贊助支持驕傲月活動已成慣例，彩虹旗與標語飛揚蘇黎世。本土最大銀行瑞銀集團（UBS）也在各大樓前懸掛彩虹旗，老城裡也有許多商家響應。勇於表現自己的自由主張，成為六月驕傲月的城市景觀。遊行現場也有市府員工組成遊行隊伍參與，氣氛歡樂和平。

記者走訪現場，有來自台灣的民眾參加並表示，同志大遊行是令人勇於表現自我的大型活動，參加的人不管是顯性或是隱性的性別多元族群，都能得到十足的安全感與能量。

遊行隊伍繞行市區，遊行終點除了有大型舞台表演外，還有愛滋防治篩檢站、瑜伽等運動推廣。藉由同志大遊行，讓一般民眾有機會認識性別議題的多元化，並宣導重要健康資訊。