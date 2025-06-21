巴西南部驚傳熱氣球墜毀事故 至少8人喪命
巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）州長麥洛（Jorginho Mello）今天早上在社群媒體X平台發文指出，一顆載人的熱氣球墜毀於當地，造成至少8人死亡。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥洛於X平台表示，「我們的救難隊已經抵達事發現場…目前為止，我們已確認8人罹難、2人生還」。
初步資訊顯示這顆熱氣球載有22人，麥洛還提到，救難隊正在尋找其他人員。
流傳於社群媒體的影片可以看到，一顆熱氣球在空中起火，隨後墜落到地面。
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