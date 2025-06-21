快訊

高雄男漢神巨蛋偷拍女裙底！美食街狂奔遭警活逮大喊「對不起」

恐過熱燃燒…陸品牌召回逾70萬顆行動電源 台代理商發聲

搭機巧遇具俊曄！她用網路翻譯遞安慰 歐巴超暖回應：真的很感謝

巴西南部驚傳熱氣球墜毀事故 至少8人喪命

中央社／ 聖保羅21日綜合外電報導

巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）州長麥洛（Jorginho Mello）今天早上在社群媒體X平台發文指出，一顆載人的熱氣球墜毀於當地，造成至少8人死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥洛於X平台表示，「我們的救難隊已經抵達事發現場…目前為止，我們已確認8人罹難、2人生還」。

初步資訊顯示這顆熱氣球載有22人，麥洛還提到，救難隊正在尋找其他人員。

流傳於社群媒體的影片可以看到，一顆熱氣球在空中起火，隨後墜落到地面。

社群媒體 熱氣球 巴西 X

延伸閱讀

桌球／WTT球星挑戰賽 高承睿惜敗巴西名將無緣男單8強

熱氣球光雕首度進市區 台南熱氣球派對首日吸引6萬人潮

巴西百萬富豪人數領先拉美 仍是全球財富最不平等國家

影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

相關新聞

曾接觸病雞、死雞 柬埔寨通報今年第5起禽流感死亡病例

柬埔寨衛生部今天說，1名52歲男子感染禽流感病毒死亡，是柬埔寨今年第5起禽流感死亡病例

前警員領養毛孩驚見X光片「體內藏子彈」 他自揭經歷：命中注定

領養的狗狗也有不為人知的過去？美國1名前警員2017年從紐約收容所領養小狗，過去幾年一直陪伴他，以面對槍擊事件後出現的創傷後壓力症候群 （P...

才怨沒獲表揚！這國將提名川普角逐諾貝爾和平獎 專家分析目的

巴基斯坦政府今天表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），以表彰他協助解決印度與巴...

比馬斯克「更富有」…紐約「播種王」、176娃之父宣布退休

即使是全美最知名的「生育達人」，也認為精子捐贈應有所節制。

教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展

羅馬天主教教宗良十四世今天警告，人工智慧（AI）可能對年輕人的智力發展造成影響，甚至可能有損他們對現實的掌握能力

捷克漢學家創智庫「解析中國」 歐洲最懂中共國家

捷克漢學家馬定和10年前創立智庫「解析中國」，提升捷克社會對中國的認識，甚至影響政府對中政策走向。馬定和說：「如今我敢說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。