曾接觸病雞、死雞 柬埔寨通報今年第5起禽流感死亡病例

柬埔寨衛生部今天說，1名52歲男子感染禽流感病毒死亡，是柬埔寨今年第5起禽流感死亡病例。

法新社報導，柬埔寨衛生部發表聲明說，這名來自東部柴楨省（Svay Rieng）的村民19日死亡，檢測結果證實感染H5N1禽流感病毒。

聲明中說，「受害者在生病前兩天接觸過生病和死亡的雞」，還說他在醫院去世前出現「發燒、咳嗽和呼吸困難」等症狀。

上個月，柬埔寨通報今年第4起禽流感死亡病例，死者為1名11歲男孩。

H5N1病毒通常是在接觸受感染的鳥類後，或是在農場或活禽市場等高風險環境中傳染給人類，但傳染給人類的可能性仍然很低。

根據世界衛生組織（WHO）統計，2003年到2024年，柬埔寨共有43人死於禽流感。