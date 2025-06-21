快訊

台灣還在賣！陸製行動電源災情擴大 知名品牌急召回逾70萬顆

出門買東西遇死劫！北市吊車輾斃19歲女 7旬駕駛：上班時已不舒服

聽新聞
0:00 / 0:00

才怨沒獲表揚！這國將提名川普角逐諾貝爾和平獎 專家分析目的

中央社／ 伊斯蘭馬巴德21日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

巴基斯坦政府今天表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），以表彰他協助解決印度與巴國當局近期衝突所付出的努力。

路透社報導，巴基斯坦有些分析家認為，當局此舉也許能說服川普（Donald Trump）三思是否加入以色列空襲伊朗核設施的行列。巴基斯坦譴責以色列的行動違反國際法，更對區域安全構成威脅。

川普5月出乎意料宣布印度與巴基斯坦停火，中止這2個擁核國家持續4日的衝突。之後川普一再表示，他避免一場核戰爭發生，挽救數以百萬計人命，同時抱怨他沒得到任何表揚。

巴基斯坦贊同是美國的外交干預結束了這場戰鬥。新德里當局則說，這是印巴軍方之間達成的雙邊協議。

巴基斯坦表示：「川普總統展現偉大戰略遠見和卓越政治家風範，他透過與巴基斯坦及印度當局進行強而有力的外交接觸，緩和迅速惡化的局勢。這次介入證明他身為一位名副其實和平使者所扮演的角色。」

政府機關可提名人選角逐諾貝爾和平獎。華府未立即做出回應，印度政府發言人也未回應置評請求。

川普昨天在社群媒體發文，列出一長串他自認為協助解決的衝突，包括印度和巴基斯坦，以及在他第一任期內，以色列和一些穆斯林占多數國家達成的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。他不忘抱怨說：「無論我做什麼，都不會獲得諾貝爾和平獎。」

巴基斯坦參議院國防委員會（Senate DefenceCommittee）前主席胡笙（Mushahid Hussain）表示，提名川普為諾貝爾和平獎候選人是合理之舉。

胡笙指出：「川普有利於巴基斯坦。如果能迎合川普的自尊，就順其自然吧。所有歐洲國家領袖也正在大力奉承他。」

諾貝爾 美國 巴基斯坦 川普 印度 以色列

延伸閱讀

好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

川普再發飆嗆開除鮑爾！網笑翻：TACO劇本又重播一次

川普政府不甩爭議 下令美國之音等媒體裁員600多人

川普威逼伊朗 是否興兵舉棋未定

相關新聞

才怨沒獲表揚！這國將提名川普角逐諾貝爾和平獎 專家分析目的

巴基斯坦政府今天表示，將提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），以表彰他協助解決印度與巴...

作家陳思宏「鬼地方」南韓熱賣 出版社讚引領台灣文學潮流

作家陳思宏的長篇小說「鬼地方」在韓國熱賣，買下版權的出版社民音社表示，台灣文學近期在韓國逐漸掀起潮流，陳思宏是引領這股潮...

教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展

羅馬天主教教宗良十四世今天警告，人工智慧（AI）可能對年輕人的智力發展造成影響，甚至可能有損他們對現實的掌握能力

捷克漢學家創智庫「解析中國」 歐洲最懂中共國家

捷克漢學家馬定和10年前創立智庫「解析中國」，提升捷克社會對中國的認識，甚至影響政府對中政策走向。馬定和說：「如今我敢說...

印航空難奪逾270命…機票訂票率6天暴跌3成 焦慮在全印度蔓延

印度航空（Air India）12日發生空難，有超過270人不幸罹難，這起事件引發印度民眾對搭機、對印度航空的擔憂，事故...

俄國掀漢語熱 普亭：孫女的中文能流利交談

俄羅斯總統普亭18日在第28屆聖彼得堡國際經濟論壇上稱，俄羅斯民眾對漢語的興趣日益濃厚，並透露他的孫女能講一口流利中文。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。