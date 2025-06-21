越南河內COVID-19病例呈下降趨勢 但疫情仍將持續

越南首都河內市最近一週通報了139例COVID-19確診病例，儘管確診病例數呈現下降趨勢，但疫情仍將持續一段時間。

越南青年報（Thanh Nien）報導，根據河內市疾病控制中心，過去一週河內市共計通報139例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較前一週148例減少9例，且未通報因病死亡案例。

河內市自今年初迄今共計通報985例COVID-19確診病例，較2024年同期大幅增加286例。

河內市疾病控制中心表示，5月中旬確診病例曾有增加趨勢，但目前已有放緩跡象。

從監測的結果來看，河內市流行的病毒株為NB.1.8.1、占87.5%，這與越南北部地區及南部經濟重鎮胡志明市所監測到的結果相同，預計未來一段時間仍將持續出現確診病例。

根據世界衛生組織（WHO）資料，NB.1.8.1是正在被追蹤的變異株，具有較高傳染力，確診者最明顯的症狀是喉嚨會有如刀割般的痛楚。其餘症狀包括鼻塞、疲累、輕微咳嗽、發燒與肌肉痠痛，嚴重時會拉肚子與頭暈。

然而，與其他流行的病毒株相比，NB.1.8.1目前對公共健康並未構成更高的風險。