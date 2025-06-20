加媒控購地爭議中國大陸操控 福智僧團盼公信力調查

加拿大廣播公司（CBC）報導，台灣福智僧團在愛德華王子島大舉收購土地，引發交易開發爭議，也被質疑受中國政府操縱。福智於台灣時間20日晚間聲明，從不干預信眾個人政治選擇，支持當地政府了解土地爭議真相，期待透過具公信力的調查，填補資訊落差。

福智僧團起源於台灣，1991年由日常老和尚創立，2004年圓寂時將棒子交給俗家女弟子真如老師（本名金夢蓉）。真如出生於中國。

CBC報導，福智在加拿大最小的省分愛德華王子島擁有大片土地。掌握資料也顯示，福智與中國政府有緊密聯繫。

報導提及，中國不斷威脅要吞併台灣。台灣的國立雲林科技大學佛學助理教授簡端良對CBC表示，宗教也躲不過北京的黑手操控，「台灣許多佛教組織已經被所謂的親中國勢力滲透」。

CBC調查發現，福智多次參加中國政府機構舉辦的宗教會議。例如2023年5月至6月，如得法師在台灣、中國和加拿大之間旅行，其中一站應中國佛教協會邀請在「中華一家親牽手向未來〜第十屆閩台佛教論壇」上發表演說。而中國佛教協會受中央統戰部控制。

報導稱，早在2014年，福智就參加了中國政府舉辦的宗教集會，當年中國國家宗教局主辦交流會上宣揚「兩岸未通，宗教先通；宗教未通，佛教先通」。

真如老師拒絕接受CBC採訪，但3位在加拿大的法師否認福智和中國佛教協會有聯繫。性恩法師稱：「到中國參加會議活動僅是進行宗教交流，因此就被認為是受北京控制或影響，乃無稽之談。」

CBC問起是否認同台灣主權獨立於中國之外，法師則稱：「福智僧團不涉及任何政治，我們純粹是宗教組織，因此無法回答問題。」

加拿大安全情報局（CSIS）亞太部門前負責人朱諾-卡蘇亞（Michel Juneau-Katsuya）稱，透過福智，中國不僅想操控台灣，也想操控加拿大。「像福智這樣的組織，是中國政府送到加拿大的特洛伊木馬。」

朱諾-卡蘇亞與加拿大皇家騎警犯罪收益項目前主管克里門（Garry Clement）共同撰寫「加拿大陷入圍困」（Canada Under Siege）一書，即將於7月出版，探討中國對愛德華王子島的干涉，其中有一整章篇幅描述福智僧團的問題。

兩名作者呼籲加拿大皇家騎警對福智進行國安調查。皇家騎警拒絕就此事發表評論。

CBC並採訪在加拿大修行的福智弟子，他們自稱「致力於保護藏傳佛教，是達賴喇嘛尊者的學生」，並稱就是因為中國政治的緊張局勢，讓真如老師決定定居愛德華王子島。

不僅福智和中國政府的聯繫引發關注，福智在愛德華王子島的龐大土地交易開發也引發爭議。

2023年加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）就曾報導，福智僧團2008年在愛德華王子島成立大覺佛學院（Greate Enlightment Buddhist Institute Society，GEBIS），之後不斷透過信徒購買土地逾1萬7000英畝的土地，控制了所在地區國王縣（King County）4%的土地，而國王縣約占愛德華王子島面積的1/4。

1萬7000英畝等於68.85平方公里，也就是福智在愛德華王子島買了將近1/4個台北市（面積271.8平方公里）大的土地。這些土地已興建大型道場和多所佛學院。

根據愛德華王子島規定，公司直接或間接持有的土地總面積不得超過3000英畝。

2023年福智發聲明否認違法，稱在當地的大覺佛學院持有577英畝，妙音佛學院持有670英畝，遠低於授權限額。

不過愛德華王子島已於今年2月4日下令執行「土地保護法」的島嶼監管和上訴委員會（IRAC）進行調查，以確定福智在當地的土地擁有權是否合法。

福智團體20日晚間發布聲明表示，福智從不以共同宗教信仰為由，干預或影響信眾個人政治選擇。福智僧團在藏傳佛教及文化面臨困局下，致力保存佚失的藏傳佛法傳承，完全依賴信眾小額捐款，培育僧才獨立投入藏傳佛典中譯。

福智團體說，這些努力一再獲西藏精神領袖達賴喇嘛公開肯定，並提供長期不斷的學習資源與支持，連年派遣高齡長老飛往加拿大教授僧團；20多年來福智團體也連年到印度請法，持續獲達賴喇嘛指導。

福智團體表示，真如老師受日常老和尚託付，擔任福智團體僧俗精神導師，如藏傳傳統中種敦巴尊者，就是以居士身分教授僧團的著名祖師，未違反教義與傳規。

土地爭議部分，福智團體說，了解愛德華王子島當地部分居民表達的憂慮，將全力支持省府了解真相，期待透過具公信力的調查，填補資訊落差。