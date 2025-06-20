英監管機關：外國官方打壓言論自由 大學應終止合作

英國高等教育獨立監管機關「學生事務局」（OfS）19日發布關於保障言論自由的最新指引，提到若外國政府或機構促使大學校園發生言論審查情事，則大學院校應變更或終止與相關外國政府或機構簽署的協議。

OfS的指引是為協助英國大學院校落實「高等教育（言論自由）法」揭示的言論和學術自由保障責任。相關規定將於8月1日生效實施。

儘管OfS未言明哪些外國政府最有可能受影響，指引提供的情境範例與北京當局針對出國獎學金生和學者、以及為選赴海外教師及其他專業人員（例如孔子學院教職員）所訂定的言論和行為規範，有許多相似之處。北京當局透過各項正式與非正式網絡和手段，企圖在海外影響校園言論和學術活動，相關現象近年也持續引發關注。

OfS在指引舉例，某英國高等教育機構A每年都有來自某國家B、並循B國獎助計畫赴英研讀的學生入學。然而，獎助金核發條件包括受獎人必須「接受B國執政黨的基本準則」，以及「接受B國政府透過其外交人員所發出指示」。

OfS表示，類似的安排極有可能損害大學A的言論和學術自由，原因包括導致實質的政治審查、以及受獎人可能受B國官員指使，進而在大學A監控或壓迫他人言論，甚至為此不惜威嚇脅迫其他學生或教職員。

OfS指出，在這樣的情況下，變更或終止與B國的獎助金協議應當是合理可行措施。OfS另提醒，大學院校應留意是否有未明文揭露、恐危及校園言論自由的外國獎助金授獎「潛規則」，例如相關文件可能不會白紙黑字明訂受獎者必須服從執政黨指導。

另一個OfS用以舉例說明的情境是學者批評外國政府。國際關係學者A任教於大學B，曾在文章中批評外國政府C的特定政策。C國大使因此致電大學B的校長，並施壓校方對A行使實質言論審查。大學B隨後不再支持A對C國的研究工作，包括不提供資金，以及在C國撤銷發給A的入境簽證時，消極不作為。

OfS指出，在這樣的情況下，大學B可能已違法，因為C國官方的觀點不應影響校方決定是否支持A的研究工作。若校方已邀請C國大使或C國其他官員出席在大學B舉行的活動，則校方宜考慮取消邀請。校方也可能有必要為A提供人身保護。

值得一提的是，OfS的指引也保障大學教職員在社群媒體等平台表達與校方歧見、或批評校方的權利。在OfS舉例的其中一個情境，受雇於大學A的教授B在社群媒體發布公開貼文，強力批評校方政策，校方隨後對教授B啟動調查並發出正式警告。

在教授B貼文內容未違法的前提下，OfS指出，大學A的舉措有違法之虞。OfS提到，與其限縮教職員的合法言論權利，校方宜考慮要求教職員在社群媒體貼文時清楚表示，貼文內容純屬個人意見。