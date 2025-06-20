販售「週刊少年Jump」偽造珍藏版 3台人在日本被捕

日本愛知縣警方以涉嫌違反著作權法，逮捕3名持有「週刊少年Jump」偽造刊物，並試圖販售的台灣人。3人疑似為非法販售漫畫雜誌偽造品的集團成員，透過網路平台販售偽造品。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，被捕的3人來自台灣，分別是20多歲男性，以及40多歲與60多歲女性。他們於18日因爲持有「週刊少年Jump」偽造品進行販售，涉嫌違反著作權法。

愛知縣警方搜查被認為是貨品發送據點、位於栃木縣那須鹽原市的一棟建築物，發現6本刊載人氣漫畫「航海王」（ONE PIECE）第一話、1997年發行的「週刊少年Jump」偽造品。

「航海王」1997年7月22日起在集英社旗下雜誌「週刊少年Jump」連載，之後發行單行本。對粉絲而言，刊載人氣漫畫第一話的雜誌相當珍貴，被視為「稀有收藏品」，時常有人高價交易，在網路上甚至有一本數萬日圓的價格。

警方認為這是一個有組織的集團，正在調查是否有其他涉案人士。

集英社表示，二手交易平台上也有人在販售「火影忍者」第一話雜誌的偽造品。

偽造品製作得十分精巧，肉眼乍看之下很難分辨，但是與正版使用的紙張不同，因此手感、色彩鮮明度有所差異，還出現了印刷位置不準等問題。

集英社智慧財產權課課長富重實也表示，「如今每個人都可以輕易在二手交易網路平台販售商品，這是偽造品氾濫的原因之一。我相信購買的人都是非常熱愛作者與作品的粉絲，因此利用這種感情來販售偽造品，實在無法容忍」。

由出版社等機構組成、致力於保護著作權的團體ACCS事務局長中川文憲表示，「如今不只是數位內容的盜版，連出版品也出現精巧的仿冒品。協會如果發現疑似仿冒品上架，會向平台提出刪除請求。雖然要判斷網路上販售的商品是否為盜版十分困難，但是如果對商品的真偽性抱有一絲懷疑，希望能先暫停，仔細思考是否該購買」。