長期捐精 Telegram執行長要讓100多名「子女」繼承財富
根據法國Le Point雜誌的一篇訪談，Telegram創辦人兼執行長、億萬富豪度洛夫（Pavel Durov）計劃把龐大的財富留給自己的100多位子女。
度洛夫表示，他與三位不同的伴侶生了法定的六個孩子，而自己15年前就開始捐精，目前已有超過100名孩子以他捐精的方式出生。他說，他不希望這些孩子在30年內動用他的財產。
根據彭博億萬富翁指數，度洛夫的身價高達139億美元。
度洛夫在受訪時說：「我要明確表示，我不區分這些孩子的出生方式，無論是自然懷孕，還是來自我捐贈的精子，他們都是我的孩子，都享有同樣的權利。」
彭博新聞指出，這位40歲的科技大亨以時常引發爭議的行為聞名。他在復活節時，在Telegram上發文附上一張上身赤裸的照片，向自己的1,110萬訂閱者祝賀。Le Point雜誌的訪談提到，他每天早上固定做300個伏地挺身加上300個深蹲，而且不喝酒、咖啡和茶。
度洛夫說，「我最近剛寫好遺囑」，「我決定，從今天開始算起，30年內，我的孩子們都無法動用我的財富」。
Telegram目前擁有超過10億個活躍用戶，是全球最受歡迎的通訊應用程式之一。去年，法國當局指控度洛夫縱容Telegram平台發生犯罪活動，但他否認相關指控。
周四度洛夫獲得一項有利裁定，將能更自由地前往杜拜。法國司法部一位官員表示，自7月10日起，他將被允許每次在杜拜停留最多兩周。這項未公開的裁決最早由法國世界報（Le Monde）披露。
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