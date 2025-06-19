中國留英博士生迷姦女子 判終身監禁最少得關24年

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，扣除羈押期間，28歲的鄒振浩（Zhenhao Zou）仍須服刑22年又227天才有可能被考慮進行假釋。

法新社報導，法官科塔吉（Rosina Cottage）宣判時指出，看起來「富裕、胸懷大志並且具有魅力」的鄒振浩其實是戴上面具的「色魔」。

在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程學博士班的鄒振浩被控於2019至2024年間，對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英、中兩國，倫敦刑事法庭於今年3月5日判他有罪，今天宣布刑期。英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。

法庭資料顯示，鄒振浩的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

BBC報導，倫敦都會區警察局（MetropolitanPolice）偵緝警司瑪肯西（Richard Mackenzie）在法庭上以「我們所曾見過犯案最多的掠食者」形容鄒振浩，強調本案是警方經手過「最複雜、最具挑戰性和最令人傷心」的調查、「是會令我們永留心底的案件之一」。