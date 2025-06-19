4級颶風艾瑞克登陸墨西哥 威力強大恐致洪水土石流
美國國家颶風中心今天表示，強烈的4級颶風艾瑞克今天在墨西哥西南部瓦哈卡州登陸，預期將對當地帶來洪水和土石流。
法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）在社群媒體上發文指出：「強烈颶風艾瑞克（Hurricane Erick）在墨西哥極西部、蓬塔馬爾多納多（PuntaMaldonado）東側的瓦哈卡州（Oaxaca）登陸，估計最大平均風速接近每小時125英里（約每小時205公里）。」
颶風艾瑞克於格林威治標準時間12時之前，以時速接近15公里朝西北方移動，預計今天將繼續向墨西哥南部內陸推進。
國家颶風中心指出，預期颶風帶來的豪雨將會引發「對生命造成威脅的洪水和土石流」，尤其在地形陡峭的瓦哈卡州和格瑞羅州（Guerrero），並表示颶風登陸地點附近將出現「對生命造成威脅的暴潮」，引發海岸地帶淹水。
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