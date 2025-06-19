為人權發聲！布達佩斯市長不顧禁令 將舉行驕傲遊行

匈牙利自由派的布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）今天矢言，儘管警方禁止，仍將於6月底在首都布達佩斯舉行驕傲遊行（Pride march）。

法新社報導，匈牙利警方先前表示，他們已禁止原定於6月28日舉行的遊行，因為這項遊行違反最近通過的法律。

匈牙利國會在3月18日通過法案，禁止LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。

卡拉松尼在臉書（Facebook）寫道：「布達佩斯市政府將於6月28日，以市政活動的形式主辦布達佩斯驕傲遊行。」

警方今天在其網站發表聲明說：「警方根據對公共集會的管轄權限，禁止在上述地點和時間舉行集會。」警方還說，可以在3天內針對這項決定向最高法院提出上訴。