為人權發聲！布達佩斯市長不顧禁令 將舉行驕傲遊行
匈牙利自由派的布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）今天矢言，儘管警方禁止，仍將於6月底在首都布達佩斯舉行驕傲遊行（Pride march）。
法新社報導，匈牙利警方先前表示，他們已禁止原定於6月28日舉行的遊行，因為這項遊行違反最近通過的法律。
匈牙利國會在3月18日通過法案，禁止LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。
卡拉松尼在臉書（Facebook）寫道：「布達佩斯市政府將於6月28日，以市政活動的形式主辦布達佩斯驕傲遊行。」
警方今天在其網站發表聲明說：「警方根據對公共集會的管轄權限，禁止在上述地點和時間舉行集會。」警方還說，可以在3天內針對這項決定向最高法院提出上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言