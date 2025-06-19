心情好記憶力就好 英美橫跨16年大型研究：幸福感延緩大腦退化

保持正向心態，竟然能減緩記憶力衰退？一項橫跨16年的大型研究顯示，快樂、滿足與生活自主感強的人，記憶測驗表現顯著較佳。這項研究有望為對抗失智症帶來幫助，為失智症預防提供一絲曙光。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，該研究由英國倫敦大學學院（University College London）與美國華盛頓大學（Washington University）共同合作。研究團隊追蹤10,760名50歲以上受試者長達16年，他們每兩年就要接受一次記憶力與生活品質測試。

記憶測驗內容包含背10個單字，並測驗立即回想和延遲一段時間後的回想狀態。生活品質測試則是評估受試者的生活滿意度，包含是否覺得生活有樂趣、是否能做自己想做的事等。

研究發現，幸福感較高的人，記憶力也較好。不僅如此，就算受試者有憂鬱傾向，只要生活幸福感高，對生活掌握感佳，記憶力也依然有正向影響。

史托特（Joshua Stott）是英國倫敦大學學院老年心理學教授，也是該研究的共同作者。史托特指出，研究顯示幸福感與記憶息息相關，「心理社會因素可能是維持大腦健康的重要關鍵。」

除此之外，研究也指出，正向情緒可能提升運動意願、維持社交互動，這些習慣也都能形成正向循環，反過來促進認知功能與整體健康。英國阿茲海默症研究協會發言人泰勒（Emma Taylor）表示，雖然這份研究是一份觀察性研究，但依然可以看出心理健康與大腦健康密不可分，鼓勵民眾不論幾歲，都要用心照顧自己的心與腦。