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一句話不說？石破茂G7這舉動遭轟「丟盡顏面」 1細節曝英文程度差

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相石破茂近日出席七大工業國集團（G7）高峰會。圖／法新社
日本首相石破茂近日出席七大工業國集團（G7）高峰會。圖／法新社

日本首相石破茂近日出席七大工業國集團（G7）高峰會，其中一段現場畫面卻在日網掀起熱議。起因是當其他國家領袖皆站在會議桌邊對話時，石破茂卻「一個人先入座」，讓不少網友看了氣得跳腳，直批「丟盡日本人的臉！」

一名日本網友在 X（原為Twitter）指出，石破茂在參與G7峰會時，未注意其他國家首相是否已入座，就獨自坐下，忍不住批評「國民都知道你（石破茂）沒能力參與討論，但一個人先坐著真的很丟臉」。原PO更表示，石破茂是代表日本參與討論的人，卻做出如此無理的事情，讓日本人感到難堪，怒嗆「趕快辭職吧」。

在原PO分享的圖片中，可見美國總統川普正與英國首相施凱爾對話，其他國家領袖也站在桌邊或討論某些事，只有石破茂一人坐在椅子上，略顯尷尬。畫面曝光，許多日本網友也開轟，「應該至少帶個翻譯在身邊，去主動跟其他人打招呼吧」、「希望他（石破茂）能意識他代表著日本」、「梅洛尼義大利總理）的座位在旁邊，她會不會覺得尷尬？」、「身為日本人，我頭好痛」。

臉書粉絲專頁「日本省錢小站」轉貼畫面，並開玩笑稱「日本網友真的超愛檢查自己首相出國的一舉一動」，引起許多台灣網友討論，「不打擾是我最後的溫柔」、「石破真的很沒人緣」。還有網友發現，石破茂疑似因為英語能力較差，所以才會早早將翻譯耳機戴上，坐在一旁不說話，「注意到，全場只有石破戴耳機。一般人可以不學英文，但你想做到總統高位的人，英文還是加減練一下」。

英國 義大利 石破茂 梅洛尼 日本 施凱爾 川普 G7

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