陳雪、陳思宏談酷兒文學 首爾書展鼓勵同志爭權益

作家陳雪與陳思宏今天出席首爾國際書展主題座談，分享不同國家的酷兒文化及社會氛圍，兩人也以台灣同志婚姻合法化的經驗，鼓勵韓國同志勇敢發聲，爭取自己應有的權益。

首爾國際書展18日至22日在首爾COEX展覽中心舉行，大會今天邀請陳雪及陳思宏代表不同世代、不同文學視角，以「逃家到返家：台灣的酷兒文學」，分享台灣在同志婚姻合法化前後的社會氛圍與寫作上的變化。

一開始被問及出櫃的經驗，陳思宏笑說，他從來沒有機會能「大聲出櫃」，也從來沒有跟家人說清楚自己的性向，藉這次參加首爾國際書展的機會，他終於有機會「大聲在首爾大出櫃」，立刻獲得全場觀眾鼓掌歡呼。

陳雪也說，她在外面一直是很勇敢、很堅強的形象，但「真正困難的不是向外界出櫃，而是向自己的家人出櫃」，「我相信每個同志都有一個離開家的過程，這個過程可能非常漫長」，像她自己也是過了20年才終於向家人出櫃。

陳雪提到自己與伴侶早餐人在2009年、同婚尚未合法前秘密結婚的消息曝光後，兩人受邀為雜誌拍攝封面，因此間接向早餐人的家人「出櫃」，沒想到家人的反應都很溫暖，「我們跟家人的關係都變得更好，我也終於回到了家，家人也重新得到了我們」。

多年來持續為了同婚合法化努力的陳雪說，這段經歷很艱辛，卻也很幸福，現在的她也能卸下「必須一直站出來爭取很多東西的身分」，創作更多不同的小說，像是跨性別、同志伴侶生養小孩、同性婚姻中離婚等等的議題。

陳雪表示，台灣社會似乎也在同婚合法後突然「開竅」，人們不會先入為主認定一個人的性別與性向，「我覺得這種猶豫很進步，代表我們都很認真思考每個人可能有不同的樣子」，「這其實就是一種自由」。

陳思宏則說，同婚合法之前，台灣社會有許多陰謀論，但實際通過後，很多同性伴侶去登記結婚，「但那些不好的事都沒有發生，所以社會變得很正常、對立也減少了」，鼓勵韓國人也站出來向政府爭取讓所有人都能享有同等的權利。

但他指出，過去反對同志的聲音現在似乎都轉為反對跨性別者，「我發現大部分的人，這輩子可能都沒有遇過跨性別的人，或是遇到了也不知道」，這種反對聲浪就是因為恐懼，也成為台灣社會面臨的又一個棘手議題。

談到在韓國人氣非常高的作品「鬼地方」，陳思宏說，書中提到他的故鄉永靖在這本書出版後並沒有任何改變，但有時候會出現一些抱著「鬼地方」來永靖走路的「怪人」，「因為在台灣鄉下我們不會『走路』，我們都是騎摩托車」，並笑說「我舅公跟我說他覺得很像看到鬼」，他的叔伯也曾遇到因為看了「鬼地方」而造訪永靖的韓國觀光客。

「同婚通過之後，每次回到台北我就會覺得台北現在很自由、很彩虹」，現居德國柏林的陳思宏說，雖然永靖還是沒有彩虹，但「也許我的書把一堆怪人帶到永靖，可能就是帶來了一些彩虹吧」。

陳雪在25歲時出版的第一部作品「惡女書」則剛在韓國出版韓文版，她回憶，30年前的台灣要出版如此大膽的著作相當困難，「當時最後是把書都包上封膜、貼上禁止未成年購買的貼紙」，很高興這本書如今能在韓國出版，也期待被壓抑的韓國女性覺醒、爭取權利。

主持人提到，許多韓國同志想出櫃，最後都會退縮。陳雪分享，在過去人們還不敢貿然出櫃的時候，會將「惡女書」送給喜歡的人，暗示自己是同志，推薦在較為保守的韓國社會也可以嘗試這種做法。