英國QS世界大學排名出爐 印度理工3校擠進200強

英國高教機構QS世界大學評比結果今天出爐，印度理工學院有3個分校的排名擠進前段200大。另外，還有8校首度擠進排行榜，印度的高教正快速發展。

英國高教專業評比機構QS專門提供數據、專業知識、解決方案等相關內容，給全球高等教育領域相關單位，最為人熟知的就是世界大學排名。

根據2026年QS大學排名（QS University Rankings2026），前3名分別是美國的麻省理工學院（MIT）、英國的倫敦帝國學院（Imperial College London）、美國的史丹佛大學（Stanford University）。

排在前10名的學校，幾乎都在美國、英國，僅第7名的蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）位於瑞士，而第8名的新加坡國立大學（National University ofSingapore）則是亞洲唯一擠進前10名的學校。

新德里電視台（NDTV）報導，這次獲得排名的學校超過1400家，其中有54所位於印度，印度上榜的數量僅次美國、英國、中國，排名第4。

印度擠進前200大的學校，都是印度理工大學（Indian Institute of Technology, IIT）體系的學校，德里（Delhi）分校排在123名、孟買（Bombay）校區排在129名、馬德拉斯（Madras）校區排在180名。

IIT德里是目前印度在這份名單中排名最高的，QS發布2024年排在197名，2025年則是150名，2026年再上升到123名；IIT孟買是從2025年的118名下滑到129名；IIT馬德拉斯則是躍升47名，跳到180名，是印度進步幅度最大的學校。

今日印度（India Today）指出，印度還有8所學校首次進到排行榜，是新入榜最多的國家，顯示印度的大學正逐漸提升其全球知名度。

QS執行長特納（Jessica Turner）表示，印度正在改寫全球高等教育版圖，印度是新進榜學校最多的國家，這顯示印度的高教體系正快速、大規模地發展。

她也提到說：「印度是全球人口最多的國家，且超過40%在25歲以下，擴大教育機會和提高教育品質，不該只是一項教育上的議程，而是應該要被當作是國家發展的當務之急。」

這份排名中，台灣有3所學校排進200大，分別是並列63名的台灣大學、176名的清華大學、並列199名的陽明交通大學。

中國的北京大學排在14名、清華大學排在17名、復旦大學排在30名。

印度人報（The Hindu）指出，2026年QS大學排名，評比的指標包括研究和發現（Research andDiscovery）、畢業生就業能力與成就（Employabilityand Outcomes）、全球往來（Global Engagement）、學習經驗（Learning Experience），以及永續發展（Sustainability）。