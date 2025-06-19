筆電放床上釀災！澳洲瑜伽教練因「充電」失去家園：燒光我的一切

澳洲一名瑜伽教練因將筆記型電腦放在床上充電引發大火，導致整棟住宅與工作室全部燒毀。她也呼籲民眾，應正視鋰電池過熱的風險，避免重蹈覆轍。

據「澳洲新報」報導，這起事件發生在5月30日，住在本迪戈（Bendigo）的羅賓遜當時外出辦事，回家後發現臥室濃煙密布、床鋪起火，火舌幾乎燒到天花板。她立即衝出屋外，確認愛犬平安後撥打000報案（澳洲緊急電話）。火勢最終吞噬整間住宅與附設的瑜伽館，所幸無人傷亡。

維州消防與救援局（CFA）指揮官霍拉漢（Peter Hullahane）指出，初步研判起火點來自床上的筆記型電腦，因鋰電池異常過熱與床墊、棉被接觸後起火。羅賓遜表示，起火的是一台已使用約18個月的蘋果MacBook Pro，近期常出現電池電力異常，疑似有故障。

羅賓遜在社群平台分享經歷，希望喚起更多人對電子設備充電安全的警覺。她強調：「這場火燒光了我的一切，也差點毀了我人生。」

消防部門提醒民眾，應避免在床上、沙發等軟質材料上充電，放置於堅硬表面以利散熱；不可過度充電或整夜插電，也要定期檢查設備有無外觀受損。霍拉漢指出，維州每天至少接獲一起與鋰電池相關的火災警報。

此外，當局也強調，每個臥室都應安裝工作正常的煙霧偵測器，因為火災蔓延速度極快，「3分鐘內火勢就有可能吞噬整間房屋」。

目前，羅賓遜暫時居住在保險公司提供的臨時租屋中。雖然感謝社區援助，但她坦言：「失去家園的痛仍揮之不去，那是一個我工作、冥想、生活的地方。」