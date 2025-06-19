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岩手縣職員在台被捕！北捷手扶梯上偷拍女性裙底 日網怒喊公布姓名

聯合新聞網／ 綜合報導
日本岩手縣政府職員在台北捷運站手扶梯偷拍女性裙底被逮。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
日本岩手縣政府職員在台北捷運站手扶梯偷拍女性裙底被逮。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

根據日媒「產經新聞」報導，日本岩手縣政府18日證實，該府農林水產部一名30多歲的男性職員，日前在台北捷運站內，涉嫌以包包內的隱藏攝影機偷拍女性裙底，被台北市警方當場逮捕，目前人仍遭拘留中。

根據岩手縣政府說明，該名職員於本月5日至8日以個人名義赴台旅遊，8日上午約9時，在台北捷運中山站的上行手扶梯上，從一名女性背後以隱藏式攝影機偷拍對方裙底，隨後遭警方當場逮捕。案發後，他雖曾聯絡家人表示當天下午將搭機返日，卻於當日晚間6時向上司申請延長休假至11日。

直到12日他仍未返回工作崗位，引發上司疑慮，遂進一步聯繫家人。其父親透過外交管道聯繫日本駐台機構「日本台灣交流協會」，協會人員17日與該名職員會面，確認其因涉嫌偷拍遭逮仍拘留於台北。

岩手縣政府表示，該名職員已承認犯行，後續將視案件進展採取相應處置，並在記者會上鞠躬道歉。目前尚無法確定其回國時程，但本案已引起日本社會高度關注，有許多網友留言「真是丟日本人的臉」、「怎麼沒有公開偷拍者的姓名和長相」、「岩手縣政府應該向受害者道歉」，對公務人員應有的形象與國外行為掀起熱議。

日本台灣交流協會 台北捷運 偷拍

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