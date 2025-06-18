英國氣象局：英國未來恐出現長達一個月熱浪
英國氣象局（Met Office）今天發布研究報告，指出英國出現超過攝氏40度高溫的機率正加速攀升，機率較1960年代高出20倍，未來12年出現40度以上高溫的機率約50%。
此外，英國境內「熱浪」未來可能更熱，持續時間也可能更長。研究結果顯示，按目前的氣候條件評估，英國未來恐出現長達一個月以上熱浪。
根據英國氣象局的定義，「熱浪」指的是特定地區至少連續3天出現異常高溫。各地區異常高溫門檻不同，大致可分為4等，從最低的威爾斯和蘇格蘭一帶的攝氏25度，到最高的涵蓋大倫敦地區及英格蘭東部的28度。
英國現有紀錄熱浪天數最長的是在1976年，連續15天出現攝氏28度以上高溫。英國最近一次出現熱浪是在2022年；當年7月也出現英國氣象局超過百年有紀錄以來，史上最高溫攝氏40.3度。當時也是英國首次出現超過攝氏40度高溫。
不過，氣象局資深科學家凱伊（Gillian Kay）今天示警，依據目前的氣候條件，英國有可能出現比攝氏40.3度「高出幾度」的高溫。
英國氣象局16日曾示警，英國今年恐再度出現熱浪，數個地區可能出現超過攝氏30度高溫。
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