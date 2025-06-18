捷克新政策盼吸引外國專才 減少中、非低技術配額

捷克近期調整針對外籍勞工的簽證配額，未來將優先引進高技術勞工，特別是印度的資訊科技專業人才，同時限制中國與非洲國家的低技術勞工簽證數量。

綜合捷克媒體報導，從2025年7月起，捷克將在全球11個大使館調整工作簽證配額。新政策將增加高技術專業人員的配額，同時減少低技術勞工的簽證數量。捷克政府強調，未來政策將重點支持企業家與專業人才，而非一般體力勞工。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）11日在內閣會議後宣布：「我們修訂政府法規，規定各個大使館接受工作簽證與就業卡申請的最高人數。」

費亞拉表示：「這些變動將使我們能吸引更多高技術人才，並限制低技術勞工的移入。我們希望繼續這樣的改革，並為雇主打開獲得高素質員工的管道。」

這項法規修正由內政部擬定，適用於超過90天的簽證，此類計畫為針對高技術勞工、合格技術人員、科研人員與數位遊牧族群的外籍人士。根據新計畫，捷克政府希望引進印度24位IT科技專家、中國650位高技術人才，及來自其他亞洲國家的120名專業人士。

捷克駐台北與東京的代表機構將新增各60個名額，專供高技術的亞洲申請者使用。不過這些配額不適用於日本與台灣公民，因他們已享有自由進入捷克勞動市場的權利，這些配額主要針對如越南與菲律賓等國籍的申請者。

中國原先沒有就業卡配額，然而，近年來申請前往捷克工作的人數一直在增加。據統計，2022年僅有235件，但去年增加至1315件。

捷克內政部指出，這些中國申請者大多為低技術、低薪資的勞工，來捷克後，主要在同鄉經營的餐廳或街頭小吃店擔任助手或廚師。因此，內政部將中國的年度配額設為1170個，其中大部分保留給高技術勞工。

北京預計提供400個名額給高技術人員，另外360個名額給其他類別；上海則有410個名額，其中250給高技術人員，160給其他申請者。

捷克政府也將削減位於5個非洲代表機構的120名簽證配額。因資料顯示，來自這些國家的申請者普遍教育程度偏低、缺乏清晰動機，且經常濫用簽證機制前往歐盟其他地區。因此，捷克將調整為每年保留420個名額給非洲專業人士。

至於印度，捷克駐德里大使館目前每年可受理24份申請，其中一半申請是針對高素質員工和科學家。自7月起，將新增24個名額給數位遊牧計畫中的IT專家。

從事資訊科技、工程、自然科學與數學領域的印度專業人士，被視為對捷克經濟具有高度貢獻潛力，預期將與捷克企業在半導體技術研究領域合作。

此外，泰國的配額將從300增至460件，其中100個新名額將分配給技術人員，「其他類別」也將增加60名，達到220名。據內政部說法，申請者主要是來捷克泰式按摩院工作，目前申請人數超過配額6倍，需以抽籤方式決定。