龜戶天神社驚見廣東話標語「別碰花」 港男：日本人受不了了？

日本是香港人的旅遊熱點，有一名港男在網上發文分享，在日本東京旅遊時，於江東區龜戶天神社發現，草叢旁掛著的告示上印有廣東話字句，提醒香港遊客「不要碰那些花」，港男直呼「香港人終於讓日本人都無法忍受了」。

貼文引來熱議，有網友批評香港人出國旅遊的不文明行為，「港女拍照打卡最喜歡摘花」、「上了年紀的那班人真的不能小看，去旅行看過之後，真的和大陸人一樣」。不過亦有網友認為，告示同時印有日文、英文和繁體中文，並非特別針對港人，「人家開地圖炮對全世界說，你當作是針對香港人」。

龜戶天神社是「東京十大神社」之一，自江戶時期起一直被譽為觀賞紫藤花的名所。該名港男在連登討論區以「香港人終於讓日本人都無法忍受了」為題發文，附上照片直指「廣東話是無可否認的」，意即勿將港人平日出國旅遊的不文明行為轉嫁到非港人身上。

日本龜戶天神社告示驚見廣東話

照片可見，草叢旁有1張由龜戶天神社社務所掛上的告示，並印有日文、英文、繁體中文及廣東話，提醒遊客勿觸碰草叢的花朵。當中的1句「不要碰那些花」，用語上令港人倍感親切，但同時亦令原PO猜測是否特別針對港人來提醒。

網友批港人不文明行為

有網友留言批評，「有些人永遠不知道什麼叫顧慮他人、什麼叫公德，搞壞了那些花，其他人看什麼？」，指出港人雖受過教育，但仍不時看到丟臉的不文明行為。

有網友就分享在日本其他地方也見過印有廣東話的告示，「之前去沖繩萬座毛的小便斗也看到有口語廣東話，類似什麼『不要尿出界』。」

網友：告示有日文、英文 非特別針對港人

有網友則指出，告示非有意針對港人，「有英文，即是說不忍全世界嗎？」、「我覺得用客流來自哪裡去使用哪些較普及的語言，有時一些場所設施也會有觀光問卷詢問來自哪裡，這樣也不需要太玻璃心」。

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文章授權轉載自《香港01》