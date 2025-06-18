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遏止氣候變遷 挪威啟動碳捕存旗艦計畫

中央社／ 奧斯陸17日綜合外電報導

挪威今天啟動一項名為「長船」（Longship）的碳捕存（CCS）旗艦計畫。這項技術被認為對遏止氣候變遷至關重要，但目前仍難以找到可行的經濟模式。

長船計畫以維京人所使用的木船為名，計畫目的在捕捉水泥廠和焚化廠排放的二氧化碳。

這些二氧化碳將由船舶運送至挪威西海岸的一個終端碼頭，然後注入海床底下封存起來。

此計畫獲得挪威政府大力資助；在計畫前10年的安裝和營運總成本340億克朗中，挪威政府將承擔220億克朗（約新台幣655.7億元）。

挪威將長船計畫描述為「世界上第一個用於捕捉和封存碳的全面價值鏈」。

就捕捉碳部分，相關設備將於明天在一座水泥廠中正式啟用。這座水泥廠位於挪威東南部布雷維克（Brevik），由德國海德堡材料公司（HeidelbergMaterials）負責營運。

這套設備每年將防止40萬公噸二氧化碳排放到大氣中。

計畫的另一部分為首都奧斯陸（Oslo）附近的塞爾西奧（Hafslund Celsio）垃圾焚化廠，預計從2029年開始，每年捕捉35萬公噸二氧化碳。

液化的二氧化碳將透過船舶運輸至卑爾根（Bergen）附近的厄於加倫碼頭（Oygardenterminal），在那裡注入管道，並封存在離岸110公里、海床下2.6公里處的鹽水層中。

碼頭 挪威

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