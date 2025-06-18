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熬過戰爭、疫情！法國羅浮宮1原因無預警閉館 遊客門外乾等

聯合報／ 記者闕志儒／即時報導
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。美聯社
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。美聯社

世界上最著名博物館之一的法國羅浮宮，成立至今230餘年，歷經兩次世界大戰、挺過新冠疫情封館危機，卻在2025年夏天，因「觀光過載」擊潰？據美聯社、CNN報導，6月16上午，羅浮宮原定開館時間卻大門緊閉，現場數千名旅客手持門票、困在金字塔廣場外，遲遲等不到進場。原來，一線員工在開館前，臨時發動罷工，抗議遊客人數失控、人力調度長期失衡，並形容現場工作狀況：「早已超出極限。」

羅浮宮員工表示，目前每日參觀人數約3萬人，全年近1,000萬人，遠超館內原先設計承載，不僅空調失效、休息區不足，甚至連廁所與指引標示都不堪負荷，加上長年員工人數凍結，導覽與安保壓力也難以負荷。然而罷工主因並非單一事件，而是長期積壓的不滿終於引爆，有工會代表直言：「不是藝術品撐不住，是人撐不住。」

雖然法國總統馬克宏已於年初提出「羅浮宮新文藝復興」計畫，預計在2031年前投入高達8億歐元進行整修、分流、設立新展區與新入口，但基層員工認為「這場改革來得太慢」。他們要求立即改善輪班制度、補足人力編制，並呼籲政府在宣示文化榮光的同時，也該看見幕後勞動者的困境。羅浮宮目前雖於當天下午2點半局部恢復開館，但完整營運仍未回復。

羅浮宮並非唯一受困觀光壓力的城市文化地標，近日西班牙巴塞隆納也有數千民眾走上街頭，抗議過度觀光破壞當地生活，大量遊客預訂Airbnb壓縮當地人居住、購房等權益，居民甚至以「玩具水槍驅趕遊客」象徵民怨，這場「人氣災害」正為全球觀光業敲響警鐘。

法國總統馬克宏年初曾承諾解決羅浮宮問題。路透資料照片
法國總統馬克宏年初曾承諾解決羅浮宮問題。路透資料照片
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。路透資料照片
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。路透資料照片
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。美聯社
法國羅浮宮正面臨「觀光過載」的問題。美聯社

馬克宏 羅浮宮 罷工 疫情 法國

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