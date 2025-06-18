快訊

淡水晚間老舊平房火警1死1傷 24歲男子燒成焦屍

0050恢復交易爆量漲 外資不埋單竟高居賣超第一

五億高中生婚姻無效 龐大遺產如何繼承？律師分析4結果

聽新聞
0:00 / 0:00

職場技術斷層如何縮小？華爾街大行CEO提解方 企業扮演關鍵角色

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。美聯社
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。美聯社

暑假將至，但美國教育體系，恐怕還有很多事得做。摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）呼籲企業，應積極投資學校的技能教育，才能有效縮小美國職場的技術斷層。

Business Insider報導， 在美國企業組織「商業圓桌會議」（Business Roundtable）17日主辦的CEO職場論壇（CEO Workplace Forum）上，戴蒙被問及企業應如何應付人才短缺問題。他對此點出另一個問題，表示這至少可以在學校課堂中得到部分解決，並說：「你們真正缺少的，是具備所需技能（的人才）」。

戴蒙說，企業界需要網路、程式編寫、程式設計、財務管理，以及專案管理等技能，而投資學校教育，有助於消弭職場中這類技術的斷層。

他說，高中及大學應該繼續教授傳統科目，並強調自己以美國歷史課程為傲；但他也認為，學校需要同時教授更多專門化、職場導向的技能。他的願景是，學校應提供能取得技術證照或憑證的課程，並將其納入一般課程中，而不是額外加分項目。

過去，戴蒙也曾談到教育話題，他表示學校應該提供更多職場培訓，及財經教育相關的課程。他說，「他們（學生）都想要有工作」，「結果其中很多孩子畢業後，去做了零售、倉儲，或類似工作（我沒說那不好）。但其實還有程式編寫、網路或財務管理等工作機會。」

他認為企業在解決這類存在已久的問題上，扮演關鍵角色，且不能僅依靠政府。況且美國的大學及教育體系，在第二屆川普政府之下，也正經歷潛在鉅變。此外，AI讓許多初階職位消失，使得橫跨美國教育光譜的年輕人，都為找工作而苦苦掙扎。

職場 職位 美國 摩根 年輕人

延伸閱讀

抵禦川普關稅重塑加密供應鏈 大陸礦機三巨頭齊赴美設廠

三箭齊發！正崴獲美國行動支付平台訂單、AI線與軍工產品出貨

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家示警：恐釀規模7強震

這兩國慘了？為防大陸轉口貿易 分析指美國恐維持對亞洲高關稅

相關新聞

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家示警：恐釀規模7強震

日本南海海槽地震威脅再度升溫。根據日本國家研究機構「產業技術綜合研究所」最新調查，大分縣國東半島外海驚見一條長達60-70公里的海底活動斷層，地震學者指出，該斷層以「橫向錯動」為主，一旦整體破裂，恐引發規模7以上地震。雖然引發大規模海嘯的機率較低，但對九州及山口地區的強震衝擊不能掉以輕心。消息曝光後，國東當地居民憂心忡忡，「沒想到這裡竟有斷層」成為熱議話題。

熬過戰爭、疫情！法國羅浮宮1原因無預警閉館 遊客門外乾等

世界上最著名博物館之一的法國羅浮宮，成立至今230餘年，歷經兩次世界大戰、挺過新冠疫情封館危機，卻在2025年夏天，因「...

龜戶天神社驚見廣東話標語「別碰花」 港男：日本人受不了了？

日本是香港人的旅遊熱點，有一名港男在網上發文分享，在日本東京旅遊時，於江東區龜戶天神社發現，草叢旁掛著的告示上印有廣東話字句，提醒香港遊客「不要碰那些花」，港男直呼...

嫌女友陪太少 蘇格蘭男斬首毀屍還冒名傳訊掩罪

蘇格蘭去年發生一起駭人命案，一名男子先是掐死並殘忍斬首年僅21歲的女友，還冒充她傳簡訊給女友的媽媽，企圖掩蓋罪行。這起慘案日前進入法院審理階段，兇嫌雖然坦承犯案，卻毫無悔意，未來恐面臨終身監禁。

日本氣溫飆升釀2死…東京57人中暑送醫 消防廳籲1習慣能救命

受太平洋高壓籠罩影響，日本全國今天氣溫持續上升，多地出現超過攝氏35度的酷暑天氣。在三重縣，一名70多歲婦女疑似中暑送醫...

職場技術斷層如何縮小？華爾街大行CEO提解方 企業扮演關鍵角色

暑假將至，但美國教育體系，恐怕還有很多事得做。摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）呼籲企業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。