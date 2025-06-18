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大陸男子擅闖大阪世博設施 疑夜宿會場

中央社／ 東京18日專電

日本大阪府此花警署今天表示，已經以涉嫌非法侵入建築物的罪名逮捕一名男子。這名男子身上沒有證件，自稱為「中國籍的19歲大學生」。工作人員在大阪關西世博會場的員工專用休息室發現該男子，警方懷疑他在會場內過了一夜，正在調查他的身分與動機。

產經新聞、朝日新聞報導，這名男子在16日晚間9時30分至17日上午7時之間，擅自闖入了會場內設施Festival Station的員工休息室。

他在接受警方調查時供稱，「因為身體不適，在尋找可以休息的地方時，被工作人員帶進去」，否認部分指控。

根據警方表示，一名工作人員17日上午上班時，發現這名男子睡在員工專用休息室，準備將他交給警衛，但他當場逃跑。接獲通報後，會場內的警隊展開搜索，最終在大約10小時後，於東門附近發現該名男子。

大阪府警方研判，他在16日以一般遊客身分進入會場，之後在會場內過夜。

根據監視攝影機畫面，他在16日晚間從工作人員出入口進入了Festival Station。據知這個出入口沒有上鎖。

世博主辦單位「日本國際博覽會協會」表示，Festival Station位於法國館旁。由外包業者負責營運，安全管理則主要依賴工作人員巡邏，17日凌晨也有工作人員確認館內狀況，但沒有發現該男子的存在。

協會表示，將根據此次事件與警方協商，繼續致力於確保會場的安全運營。

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