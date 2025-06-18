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嫌女友陪太少 蘇格蘭男斬首毀屍還冒名傳訊掩罪

聯合新聞網／ 綜合報導
嫌女友陪太少，男子竟掐死並殘忍斬首年僅21歲的女友。示意圖／Ingimage
嫌女友陪太少，男子竟掐死並殘忍斬首年僅21歲的女友。示意圖／Ingimage

蘇格蘭去年發生一起駭人命案，一名男子先是掐死並殘忍斬首年僅21歲的女友，還冒充她傳簡訊給女友的媽媽，企圖掩蓋罪行。這起慘案日前進入法院審理階段，兇嫌雖然坦承犯案，卻毫無悔意，未來恐面臨終身監禁。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，27歲的梅斯文（Ewan Methven）和21歲的女友菲尼克斯（Phoenix Spencer-Horn）交往兩年並同居。去年11月16日週六，梅斯文傳訊息給女友，抱怨她最近工時太長，讓他覺得很孤單。

雖然菲尼克斯向男友道歉，也回家跟男友用餐，但隨後就遭到男友殺害。檢方指出，命案發生當晚，鄰居於午夜時分聽見樓上傳出「很大的噪音和匆忙的腳步聲」。犯案後，梅斯文只想著吸毒和色情片，多次用手機聯絡買毒品，電腦也有170次使用成人網站觀看色情片的紀錄。

隔天早上，他先假扮女友，傳訊息給女友媽媽，謊稱自己「剛醒來」、「一切安好」，藉此拖延時間。一直到週一菲尼克斯沒有上班，事情實在隱瞞不了，梅斯文才報警坦承自己殺死女友。

他宣稱自己服藥後精神錯亂，「不記得自己做過什麼」，只隱約記得自己「掐住女友並拿刀刺殺她」。警方在公寓玄關處發現菲尼克斯的遺體；她身上有20幾處刀傷，其中一刀穿胸致命。不僅如此，她的屍體裸露，頭顱被砍下，手腕腳踝也有切割痕跡，疑似是梅斯文試圖分屍。

梅斯文近日在法庭上認罪，但態度十分冷淡。他在被捕時曾說：「我想這就是我未來25年的生活了」，表現得滿不在乎。目前他已遭到羈押，判刑將於下個月公布。

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