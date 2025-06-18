氣候變遷延長花粉季 過敏恐將大爆發

鼻涕直流、眼睛發癢、氣喘惡化…花粉症的威力絕不容嗤之以鼻，而現在，隨著氣候變遷導致花粉季更長、更嚴重，專家警告，過敏族群恐將「大爆發」。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）發現，氣候變遷已經開始改變花粉和孢子的產生和分布。

大量研究顯示，隨著冬天的霜提前融化，春天越來越暖，植物和樹木提早開花，花粉季延續的時間也跟著越變越長。

空氣污染會增加人們對過敏原的敏感性，加上入侵物種蔓延到新的地區，又會引發新一波過敏。

近幾十年來，越來越多人出現過敏症狀，尤其是在工業化國家。

在歐洲，約有1/4成年人患有空氣傳播的過敏症，包括嚴重的氣喘，兒童比例則高達30%至40%。世界衛生組織（WHO）預計，到2050年，這個數字將上升至歐洲人口的一半。

根據世界氣象組織2023年報告，氣候變遷以多種方式影響過敏患者。

二氧化碳濃度不斷上升會促進植物生長，進而增加花粉的產量。

空氣污染不僅會刺激人們的呼吸道，還會對植物造成壓力，導致植物產生更多「致敏性和刺激性的花粉」。

里爾大學（University of Lille）空氣生物學家維塞茲（Nicolas Visez）表示，每種植物對水資源、溫度和二氧化碳濃度等多種因素的反應都不同。

例如，隨著夏季更熱更乾燥，樺樹會枯萎，而高溫會導致一種高度致敏的入侵植物「豬草」（ragweed）繁殖。

維塞茲說：「毫無疑問，氣候變遷正在產生影響。」

研究人員在2017年發表的研究中預測，到2041年至2060年，由於氣候變遷，歐洲對豬草過敏的人數將增加一倍以上，受影響的人數將從3300萬增加到7700萬。

作者認為，更高的花粉濃度以及更長的花粉季節可能會使症狀更加嚴重。