槍就放桌上！2歲童誤觸釀悲劇 媽媽當場中彈倒地

巴西南馬托格羅索州近日發生一起震撼社會的家庭悲劇，一名2歲男童因誤拿父親的手槍當玩具，意外開槍射殺了年僅27歲的母親。女子中彈後當場重傷，送醫後宣告不治。由於槍枝為男童父親所有，警方目前已將他依「過失殺人」罪立案偵辦。

據巴西CNN報導，這起悲劇發生於6月13日晚間，地點位於里奧韋爾迪市（Rio Verde de Mato Grosso）。監視器畫面顯示，男童走到桌子前方，拿起父親放在桌上的9釐米手槍好奇地把玩。不久男童將槍枝轉向母親黛博拉（Deborah Rodrigues Monteiro），隨即扣下扳機，一發子彈擊中黛博拉的手臂與胸口。

黛博拉中彈後努力起身掙扎，但才走了幾步便倒地不起。父親見狀趕緊撿起兒子驚慌中扔下的手槍，並試圖急救。雖然黛博拉被緊急送醫治療，最後仍因傷勢過重不治身亡。

當地警方表示，男童的父親是名農夫，槍枝是合法登記持有的，但卻過於大意，將槍支放在男童能輕易取得的位置。警方目前已依法查扣槍枝，並以「過失殺人」罪名調查男童父親，目前男子暫時不須被扣押，但仍須接受後續司法調查。

負責此案的員警表示，將評估男童心理創傷與家庭狀況，視情況將案件轉介至兒童福利單位進行社會及心理輔導。