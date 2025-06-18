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不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家示警：恐釀規模7強震

聯合新聞網／ 綜合報導
日本產業技術綜合研究所最新調查指出，大分縣國東半島外海出現一條長達70公里的海底活動斷層。圖為去年能登半島地震震災後空拍圖。美聯社
日本產業技術綜合研究所最新調查指出，大分縣國東半島外海出現一條長達70公里的海底活動斷層。圖為去年能登半島地震震災後空拍圖。美聯社

日本南海海槽地震威脅再度升溫。根據日本國家研究機構「產業技術綜合研究所」最新調查，大分縣國東半島外海驚見一條長達60-70公里的海底活動斷層，地震學者指出，該斷層以「橫向錯動」為主，一旦整體破裂，恐引發規模7以上地震。雖然引發大規模海嘯的機率較低，但對九州及山口地區的強震衝擊不能掉以輕心。消息曝光後，國東當地居民憂心忡忡，「沒想到這裡竟有斷層」成為熱議話題。

根據「FNN」、「TBS」等日媒報導，大分縣政府已召開專家會議，決議將國東半島近海新發現的活動斷層正式納入地震災害預測。根據日本國家地震調查委員會數據，未來30年內發生南海海槽大地震的機率高達80%，今年3月大分縣預測死亡人數約為1.8萬人，若屆時與國東外海斷層連動，可能造成震動放大，帶來難以預估的破壞。當局指出，將於2026年度彙整新預測，提供地方政府、民眾預警和避難參考。

目前產業技術綜合研究所推估，這條斷層自大分縣國東半島外海一路延伸至山口縣周防大島，全長約60-70公里，斷層幾乎呈直線分布，主因為地殼板塊橫向擠壓所致。雖斷層主要為橫向錯動，不似垂直錯動那樣易誘發海嘯，但若破裂規模足夠，仍可能對周邊地區造成劇烈震動與基礎設施破壞。

研究員吉見昌之特別指出，2024年元旦發生的能登半島強震，便因活動斷層未納入原本預測模型，導致防災應變嚴重失準。大分縣此次汲取教訓，提前將國東斷層納入風險評估。研究小組預計在7月召開新一輪調查會議，邀請相關調查人員親自說明，以利未來提出更具體防災建議。

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