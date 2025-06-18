南韓首爾國際書展 文在寅現身台灣館

南韓首爾國際書展今天登場，前南韓總統文在寅驚喜現身今年被選為主題國的台灣館，讚許台韓透過這類民間交流增進關係，台北書展基金會董事長郝明義也送了一本自己的著作給文在寅。

首爾國際書展18至22日於首爾COEX展覽中心舉行，台灣館一早就吸引大批人潮參觀，文在寅下午也悄悄現身，與郝明義相談甚歡。

郝明義轉述，文在寅很訝異他會說韓文，他向文在寅解釋自己是華僑，曾在南韓居住18年；他也用韓文特別向文在寅介紹了台灣館中的土地與旅行區域，並贈送自己的韓文著作「堅持燦爛：與書同行」。

文在寅向郝明義表示，雖然台韓沒有正式邦交，但可以透過書展等民間活動交流合作，也能增進雙邊關係。

今年的台灣館作為主題國館，集結超過85家出版社、550本精選書目，結合已授權韓語版、品牌展示區，透過文學、生活風格、圖像、土地與旅行、飲食與娛樂、歷史等6個文化面向，展現更多樣的「台灣感性」。