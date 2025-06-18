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76%男性自慰時會想著前任！ 專家喊「很正常」：不必過度解讀

聯合新聞網／ 綜合報導
根據情趣品牌Ohdoki發布的最新調查，有高達76%的男性與59%的女性表示，自慰時曾想起前任伴侶。示意圖／ingimage
根據情趣品牌Ohdoki發布的最新調查，有高達76%的男性與59%的女性表示，自慰時曾想起前任伴侶。示意圖／ingimage

你是否曾在自慰時，腦中突然浮現過去戀人的身影？根據情趣品牌Ohdoki發布的最新調查，有高達76%的男性與59%的女性表示，自慰時曾想起前任伴侶，這項結果也引發外界關注，是否代表「舊情難忘」成為一種潛在心理狀態。

根據《紐約郵報》報導，美國認證性治療師克莉絲蒂・歐弗斯崔特（Kristie Overstreet）受訪時指出，這類情況在單身者之中相當常見，某種程度上甚至是一種「心理整合」的過程，在自慰時回想過往的情感經驗，有時是對那段關係中美好回憶的整理，有助於釋放情緒。

那麼若是已經有穩定伴侶，卻在自慰時仍會浮現特定前任的畫面，是否意味著出軌傾向？歐弗斯崔特則認為不必過度解讀，「這未必是不忠的表現，有時只是潛意識在運用熟悉的經驗，幫助自己建立當下的情感聯繫。」

臨床心理師帕梅拉・康納莉（Pamela Stephenson Connolly）也補充，人們對於「曾經擁有、但如今無法再觸及」的親密經驗，往往會產生一種心理上的興奮與幻想，而這正是自慰時常見的心理反應。

不過也有不少人指出，他們在自慰時其實並未聯想到特定對象，而是純粹享受掌握節奏與感官的過程。調查進一步顯示，有約29%的受訪者表示自慰帶來的滿足感高於真實性愛，其中男性佔比為31%、女性則為26%。

根據瑞典的一項研究，女性每月自慰次數平均約為9次，相當於每週兩次，顯示女性在性自主意識上的逐步提升，也讓社會重新審視性行為與親密關係的定義。

性與關係教練潔瑪・奈斯（Gemma Nice）解釋，自慰之所以能帶來高度滿足，關鍵在於完全掌控節奏與刺激方式，比起與伴侶互動更能精準引導自身達到高潮。然而她也提醒，若長期過度依賴自慰，可能會降低對伴侶的感官敏感度，甚至影響親密互動。

親密關係 自慰 性愛 單身 兩性關係

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