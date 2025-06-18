印尼勒沃托比火山噴發 往返峇里島航班取消
印尼峇里島國際機場網站今天顯示，由於群島東部一座火山爆發，火山灰衝上10公里高空，至少有24個往返峇里島的航班取消。
東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨天噴發，噴出1萬1000公尺高的火山灰雲，當局已將警戒提升至最高級別。
峇里島國際機場網站指出，捷星航空（Jetstar）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）取消飛往澳洲各城市的航班，印度航空（Air India）、紐西蘭航空（Air NewZealand）、新加坡虎航（TigerAir）和中國吉祥航空也因「火山爆發」取消航班。
亞洲航空（AirAsia）數班飛往佛羅雷斯島（Flores）拉布安巴佐（Labuan Bajo）的國內航班也被取消。
不具名的峇里島機場客服人員告訴法新社：「恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai International Airport）目前仍正常營運，但具體情況取決於航班時刻表，部分航班因火山爆發而取消，取決於航線和航空公司。」
印尼火山和地質災害減災中心表示，火山附近的一座村莊被橘色蕈狀火山灰雲吞沒。
目前尚無災損或人員傷亡報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言