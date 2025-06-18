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印尼勒沃托比火山噴發 往返峇里島航班取消

中央社／ 雅加達18日綜合外電報導
印尼東努沙登加拉省的勒沃托比火山男峰昨天噴發。
印尼東努沙登加拉省的勒沃托比火山男峰昨天噴發。

印尼峇里島國際機場網站今天顯示，由於群島東部一座火山爆發，火山灰衝上10公里高空，至少有24個往返峇里島的航班取消。

東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨天噴發，噴出1萬1000公尺高的火山灰雲，當局已將警戒提升至最高級別。

峇里島國際機場網站指出，捷星航空（Jetstar）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）取消飛往澳洲各城市的航班，印度航空（Air India）、紐西蘭航空（Air NewZealand）、新加坡虎航（TigerAir）和中國吉祥航空也因「火山爆發」取消航班。

亞洲航空（AirAsia）數班飛往佛羅雷斯島（Flores）拉布安巴佐（Labuan Bajo）的國內航班也被取消。

不具名的峇里島機場客服人員告訴法新社：「恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai International Airport）目前仍正常營運，但具體情況取決於航班時刻表，部分航班因火山爆發而取消，取決於航線和航空公司。」

印尼火山和地質災害減災中心表示，火山附近的一座村莊被橘色蕈狀火山灰雲吞沒。

目前尚無災損或人員傷亡報告。

航班 機場 峇里島

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