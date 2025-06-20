婦抱嬰搭車半小時無人讓座！記者震驚日本社會冷漠 曝俄人高度尊重婦幼

根據日媒「產經新聞」駐俄羅斯莫斯科分社社長小野田雄一的專欄報導，去年夏天其妻子回日本生產，目前孩子已六個月大。因為要接妻兒一起回莫斯科，於是在上個月時回日本一趟。在前往妻子娘家的途中，於電車上目睹一幕令他十分震驚的場景：一名用揹巾帶著嬰兒的年輕媽媽，在電車上的博愛座前站了將近半個小時，卻無人讓座，引起他對日本社會冷漠化的憂慮。

小野田在文中指出，這位媽媽站在約10位乘客面前，其中多數為年輕男女，大家都低頭滑著手機，無一人起身讓座。雖然他一度想出聲提醒，卻擔心會讓對方感到尷尬，最後選擇了沉默，只能目送這名媽媽在站立將近30分鐘後下車離去。

對於自己為何這麼受衝擊，小野田認為，除了自己成為父親、產生同理心外，也與他近年長期在俄羅斯生活有關。他分享在俄羅斯，孩子與母親受到高度尊重，無論是搭乘公車或地鐵，孩子哭鬧時乘客多半報以微笑，不會露出厭煩表情，孕婦與育兒者幾乎都能獲讓座；若遇到推著嬰兒車的母親在階梯前進退兩難，總會有陌生人主動出手幫忙搬運。

他感嘆，希望那天所見只是偶發的零星個案，但心底仍難以平靜。日本面臨嚴重的少子化與高齡化挑戰，社會對育兒者的冷漠，或許也是催生的最大阻力之一。