快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

聽新聞
0:00 / 0:00

在日本騎腳踏車注意！交通新制滑手機罰最重 騎人行道這些事不能犯

聯合新聞網／ 綜合報導
明年四月，日本將對騎腳踏車邊滑手機開罰。情境示意圖。圖/ingimage
明年四月，日本將對騎腳踏車邊滑手機開罰。情境示意圖。圖/ingimage

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本政府已於6月17日通過「道路交通法施行令」修正案，自2026年4月起，針對16歲以上的自行車使用者，正式施行「輕度違反交通規則」的通告制度（俗稱「青切符」，意指針對輕度違規事項所使用的淡藍色罰單），處罰項目多達113種，包括邊騎車邊用手機、違規騎上人行道逆向行駛與闖紅燈等。其中罰金最高者為騎車滑手機，金額達1萬2千日圓（約新台幣2448元）。

其中引起爭議的是，是否全面禁止在人行道上騎自行車。針對社會的質疑聲浪，警察廳表示將「限定在惡質或危險行為才取締」，例如在人行道上高速行駛、無視警方勸導或出現可能導致事故的騎乘方式，才會迅速開罰。至於未滿13歲孩童和70歲以上長者，或是在道路交通危險的情況下，於人行道上慢速通行，則不開罰。這項澄清也是為了避免民眾誤以為將全面取締在人行道上騎自行車。

部分日本網友支持新制，但也強調執法與宣導並重的重要性。有人認為警方過去對違規行為視而不見，讓民眾誤以為不會被處罰；也有人指出，光是開罰不夠，應同步強化宣傳，避免罰則上路後出現混亂。若能提前廣泛宣導，將有助於降低反彈與執行難度。

警察廳也重申，這項制度並非以開罰為目的，而是為了防止交通事故、提升民眾的道路安全意識。藉由合理取締與充分溝通，讓自行車使用者和行人都能安心、安全，才是這項改革真正的目標。

闖紅燈 逆向 自行車 罰單 日本 人行道 交通違規

延伸閱讀

不只浪費電！冰箱門開過久恐影響食安 4個好習慣延長使用壽命

「身高」關係競爭力？長得高有優勢 韓小學生瘋打針投資未來

少了一個人登機…機組員很忙！絕不能讓行李留貨艙 空服員曝理由

玩夾娃娃機也能學理財！設界線免成錢坑 助孩子建立金錢觀趁現在

相關新聞

婦抱嬰搭車半小時無人讓座！記者震驚日本社會冷漠 曝俄人高度尊重婦幼

根據日媒「產經新聞」駐莫斯科分社社長小野田雄一的專欄報導，去年夏天妻子回日本待產，目前孩子已六個月大。這次因為要接妻兒一起回莫斯科，於是在上個月時回日本一趟。在前往妻子娘家的途中，於電車上目睹一幕令他十分震驚的場景。一名用揹巾帶著嬰兒的年輕媽媽，在電車上的博愛座前站了將近半個小時，卻無人讓座，引起他對日本社會冷漠化的憂慮。

在日本騎腳踏車注意！交通新制滑手機罰最重 騎人行道這些事不能犯

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本政府已於6月17日通過「道路交通法施行令」修正案，自2026年4月起，針對16歲以上的自行車使用者正式實行「青切符」的「違反交通規則」通告制度，處罰項目多達113種，包括邊騎車邊用手機、違規騎上人行道、逆向行駛與闖紅燈等。其中罰金最高者為騎車邊滑手機，金額達1萬2千日圓（約新台幣2448元）。

民粹話術惡搞民主！法國扭曲的政治語言

關心台灣政治的你是否有過以下經驗：看似不怎麼重要的事件，突然變成熱門話題；某個大家都在討論的名詞，卻沒有人能精準定義；以前會被認為觸犯大忌的極端發言，現在好像越來越尋常；在自由發言的情境高喊「台灣都沒有言論自由了」的人越來越多，讓你懷疑是不是真的有平行時空。

避難所罕見！災民最想吃的食物簡單卻難運送 日學童找到解法

根據日媒「朝日新聞」報導，大阪府八尾市立安中小學四年一班的學生們，日前親手收成了43顆自己栽種的萵苣。他們從一開始就不是為了幫自己的午餐加菜而種植，而是以「萬一發生地震或其他天災，要把蔬菜送到避難所給人們食用」為目標，希望透過實際行動，學習事先防災的重要性與助人的精神。

長期捐精 Telegram執行長要讓100多名「子女」繼承財富

根據法國Le Point雜誌的一篇訪談，Telegram創辦人兼執行長、億萬富豪度洛夫（Pavel Durov）計劃把龐...

咖哩、拉麵店撐不住！日餐飲業掀倒閉潮 老闆每小時都有壓力

根據日媒「週刊女性PRIME」報導，日本餐飲業正陷入前所未有的倒閉危機。從咖哩店、拉麵店到便當店，各式庶民美食紛紛撐不住。根據6月8日「帝國Data Bank公司」的數據調查顯示，從2025年1至5月為止，負債超過一千萬日圓（約台幣204萬元）而倒閉的便當店就達22間，若此趨勢持續，將再創倒閉潮新高峰。即使近年掀起流行的「香料咖哩」也難讓咖哩店逃過此劫，令不少人錯愕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。