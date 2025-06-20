在日本騎腳踏車注意！交通新制滑手機罰最重 騎人行道這些事不能犯

根據日媒「讀賣新聞」報導，日本政府已於6月17日通過「道路交通法施行令」修正案，自2026年4月起，針對16歲以上的自行車使用者，正式施行「輕度違反交通規則」的通告制度（俗稱「青切符」，意指針對輕度違規事項所使用的淡藍色罰單），處罰項目多達113種，包括邊騎車邊用手機、違規騎上人行道、逆向行駛與闖紅燈等。其中罰金最高者為騎車滑手機，金額達1萬2千日圓（約新台幣2448元）。

其中引起爭議的是，是否全面禁止在人行道上騎自行車。針對社會的質疑聲浪，警察廳表示將「限定在惡質或危險行為才取締」，例如在人行道上高速行駛、無視警方勸導或出現可能導致事故的騎乘方式，才會迅速開罰。至於未滿13歲孩童和70歲以上長者，或是在道路交通危險的情況下，於人行道上慢速通行，則不開罰。這項澄清也是為了避免民眾誤以為將全面取締在人行道上騎自行車。

部分日本網友支持新制，但也強調執法與宣導並重的重要性。有人認為警方過去對違規行為視而不見，讓民眾誤以為不會被處罰；也有人指出，光是開罰不夠，應同步強化宣傳，避免罰則上路後出現混亂。若能提前廣泛宣導，將有助於降低反彈與執行難度。

警察廳也重申，這項制度並非以開罰為目的，而是為了防止交通事故、提升民眾的道路安全意識。藉由合理取締與充分溝通，讓自行車使用者和行人都能安心、安全，才是這項改革真正的目標。