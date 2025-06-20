避難所罕見！災民最想吃的食物簡單卻難運送 日學童找到解法

根據日媒「朝日新聞」報導，大阪府八尾市立安中小學四年一班的學生們，日前親手收成了43顆自己栽種的萵苣。他們從一開始就不是為了幫自己的午餐加菜而種植，而是以「萬一發生地震或其他天災，要把蔬菜送到避難所給人們食用」為目標，希望透過實際行動，學習事先防災的重要性與助人的精神。

這群四年級的小學生在社會課上學到預防天災的單元時，除了常見的避難知識外，經過蒐集資料後得知，在阪神大地震等災後的避難生活中，大家最想吃卻最難取得的食物是「新鮮蔬菜」。

於是，老師們引導學生思考：為什麼蔬菜這麼難運到避難所？原來是因為道路中斷、交通癱瘓，所以無法從遙遠的產地運送到需要的地方。加上電力與瓦斯系統中斷尚未恢復，無法煮熟食物。接著，孩子們便想出一個解決方式，「那就自己在學校種可以直接生吃的蔬菜吧！」四年一班選擇了萵苣，其他班級則種植高麗菜與玉米。他們抱著「如果真的發生災難，能用這些蔬菜來幫助別人」的心情，細心照顧著這些菜苗。

幸好這次收成時，沒有遇上天災，蔬菜們最後送往八尾市內兩處兒童食堂，而這份心意早已深植於孩子們心中。校方表示，未來一年四季都會持續由學生栽種「防災備援蔬菜」，讓孩子們從小學會主動行動、面對危機，如果將來有一天遇上南海海槽大地震，可以主動做自己力量所及的事，而不只是被動等待救援。