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咖哩、拉麵店撐不住！日餐飲業掀倒閉潮 老闆每小時都有壓力
根據日媒「週刊女性PRIME」報導，日本餐飲業正陷入前所未有的倒閉危機。從咖哩店、拉麵店到便當店，各式庶民美食紛紛撐不住。根據6月8日「帝國Data Bank公司」的數據調查顯示，從2025年1至5月為止，負債超過1千萬日圓（約台幣204萬元）而倒閉的便當店就達22間，若此趨勢持續，將再創倒閉潮新高峰。即使近年掀起流行的「香料咖哩」也難讓咖哩店逃過此劫，令不少人錯愕。
原物料與人事成本雙雙高漲，讓業者喘不過氣。一位咖哩店老闆表示，店內每日需大量使用洋蔥，一次處理百公斤原料，稍有漲價便造成沉重壓力。另一位經營拉麵與居酒屋的業者則指出，即便開出高時薪也難以留住人手，人力成本已成最大負擔。網友也補充，光雇兩名時薪破1千日圓（約新台幣204元）的打工族，再加上自己，每小時人事成本就幾乎超過5千日圓，若無法在1小時內接待至少10位顧客、創造1萬日圓（約新台幣2040元）的毛利，根本撐不起基本營運開支。
另一方面，消費者習慣也出現變化。一些網友認為，在物價全面上漲的情況下，外食自然成為最先被省略的項目。超市的冷凍或即食咖哩品質不低，再簡單加點配料或香料就能滿足口腹之欲。尤其在酷暑中，許多人更傾向在家吃飯，不願外出大排長龍、汗流浹背。當各項成本與消費行為都悄悄轉變，庶民餐飲業者想要穩住腳步，恐怕不只靠味道，更需因應時勢做出營運上的創新改變，才能生存。
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