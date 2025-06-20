咖哩、拉麵店撐不住！日餐飲業掀倒閉潮 老闆每小時都有壓力

根據日媒「朝日新聞」報導，大阪府八尾市立安中小學四年一班的學生們，日前親手收成了43顆自己栽種的萵苣。他們從一開始就不是為了幫自己的午餐加菜而種植，而是以「萬一發生地震或其他天災，要把蔬菜送到避難所給人們食用」為目標，希望透過實際行動，學習事先防災的重要性與助人的精神。

2025-06-20 08:10