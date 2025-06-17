德媒：慕尼黑工大陸女大生受到間諜調查

（德國之聲中文網）德國調查媒體CORRECTIV6月11日報道稱，從慕尼黑總檢察長辦公室一名發言人獲悉，慕尼黑工大一名大陸女大學生受到調查。她涉嫌將保密信息外傳。

報道稱，據總檢察長辦公室，調查所涉及的領域是電池研究，該研究隸屬慕尼黑工大一個新能源領域的教職之下。據稱，這名女學生是調查中唯一的對象。報道還引述慕尼黑工大一名發言人稱，調查已自2023年開始，調查人員當時通知了校方。「查清此事當然符合我們的利益，我們也全力配合調查機關。」

《南德意志報》6月16日的報道中也引述慕尼黑總檢察長辦公室發言人以及慕尼黑工大發言人確認這一消息。報道引述官方數據稱，慕尼黑工大目前45%的學生是國際學生。

《日報》6月16日引述德新社稱，慕尼黑所在的巴伐利亞州高校有約9000名來自大陸的年輕學生。慕尼黑工大發言人邁爾（Ulrich Meyer）拒絕回答有關多少大陸學生在該校注冊的問題，表示這可能導致「總體上的懷疑」

報道稱，邁爾表示：「國際合作以及知識的合法交流是學術的必要組成部分。只有共同合作，才能克服人類的各大挑戰，如氣候變遷或確保世界糧食供應。」

巴伐利亞廣播電台6月16日報道稱，該州高校近些年來更加謹慎。不少高校引入了相關防護機制。慕尼黑工大使用了人工智能相關的防護軟件。班貝格和英戈爾施塔特大學接受了憲法保護局的咨詢幫助。帕紹大學為國外出差提供敏感數據和安全培訓。維爾茨堡和慕尼黑大學則設有「中國能力中心」（China Competence Center）或相應機構，為希望與大陸學者合作的教職人員提供一個信息與交流的平台。

（綜合報道）

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