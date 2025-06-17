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印尼勒沃托比火山噴發 11公里高灰雲畫面曝光

中央社／ 雅加達17日綜合外電報導
印尼勒沃托比火山噴發。圖／新華社
印尼勒沃托比火山噴發。圖／新華社

印尼火山機構表示，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發，噴出了11公里高的火山灰雲。

路透社報導，印尼火山和地質災害減災中心（Indonesian Center for Volcanology and GeologicalHazard Mitigation）同時指出，已將火山警報提升至最危險等級，警告若降下大雨可能出現熔岩流。

勒沃托比火山男峰5月才噴發過，當時當局也將警報提升至最嚴重等級。

根據印尼火山和地質災害減災中心今天發布的影像，火山附近的1座村莊被1團橘色蕈狀火山灰雲吞沒。

目前仍不清楚是否有航班受到影響。勒沃托比火山男峰3月噴發時，包括澳洲的捷星（Jetstar）和澳洲航空（Qantas Airway）等多家航空公司被迫取消或延後飛往峇里島（Bali）的班機。

警報 火山爆發 印尼

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