羅馬禧年致敬畫壇巨擘 舉辦卡拉瓦喬2025展覽

羅馬在禧年舉辦近年最大型的「卡拉瓦喬2025」展覽，向這位17世紀畫壇巨擘、光影大師致敬。展覽罕見蒐羅24件卡拉瓦喬作品，吸引大批藝術愛好者朝聖，幾乎每日門票都完售。

大師卡拉瓦喬（CARAVAGGIO, MichelangeloMerisi）2025特展在羅馬巴貝里尼宮（PalazzoBarberini）展出至7月6日。以往造訪博物館、教堂一次僅能見到少數卡拉瓦喬作品，此次展覽從私人收藏與各博物館調來多達24件作品，包括許多久未公開展出的珍品，完整呈現卡拉瓦喬15年創作生涯。

展覽第一部分是「羅馬發跡」，描述卡拉瓦喬在約1595年抵達羅馬的時光，當時卡拉瓦喬已經技藝精湛，但仍需靠畫畫賺取微薄收入；1597年，卡拉瓦喬結識了他的重要贊助人、樞機主教德蒙特（FrancescoMaria del Monte）。

在第一個時期，卡拉瓦喬創作的作品較具趣味性，例如有描繪吉普賽女郎替人看手相算命的作品「好運」（la Buona Ventura），描述年輕人賭博玩樂的「紙牌作弊者」（i Bari）；相較成熟時期，初期他畫作的光影對比較不明顯。

第二部分標誌了卡拉瓦喬在羅馬的「成功時期」，其中許多肖像畫，展現卡拉瓦喬像「攝影」般精確捕捉瞬間的功力，包括掌握肌肉施力時的線條、衣服皺摺垂落的幅度。

展出作品包括一幅巴貝里尼肖像畫（MaffeoBarberini），該畫在被重新發掘60多年後，近期才終於向公眾展示。畫中人物一手握著紙張、一手指揮工作，突破肖像畫通常處於「靜態」的傳統。

在「羅馬與拿坡里間的神聖劇情」展區，則呈現卡拉瓦喬藝術生涯的分水嶺，自此他幾乎完全投入宗教性畫作，展出作品包括「基督的鞭刑」（Flagellationof Christ），以及收藏在西班牙普拉多美術館（MuseoDel Prado）的「看哪這人」（Ecce Homo），這個作品是歷經數世紀後首度回到義大利展示。