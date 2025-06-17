快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

涉殘殺巴西18歲女｢放2隻比特犬啃屍｣ 陸男落網引全國憤怒

香港01／ 撰文／朱加樟
巴西一名少女遭到中國大陸籍男子殺害並分屍，還讓比特犬啃屍，引起巴西全國人民憤怒，比特犬示意圖。圖／ingimage
巴西一名少女遭到中國大陸籍男子殺害並分屍，還讓比特犬啃屍，引起巴西全國人民憤怒，比特犬示意圖。圖／ingimage

巴西里約熱內盧一名18歲少女前往經常光顧的炒麵店取餐後失蹤，最終被發現遭到殺害且被分屍，而疑犯是35歲的中國籍炒麵店老闆邱朝虎（音譯，Zhaohu Qiu），該疑犯已經被捕。

根據警方調查，疑犯殺害少女後分屍並讓自己飼養的2頭比特犬啃食遺體，案件引發巴西全國憤怒。

綜合巴西媒體報導，被害少女是疑犯的常客，據悉兩人關係親密如朋友。本月12日當天，少女獨自前往疑犯處取餐，隨後失蹤。

3天後，少女的親友調閱閉路電視後發現少女的最後行蹤，因此親自前往疑犯的住處尋人，沒想到發現遭到分屍的遺體。

根據警方調查，疑犯殺害少女後將遺體分屍，並用藍色防水布包裹，藏匿在他名下的一處建築工地內，而現場還養了2頭比特犬，少女的部分遺體已經遭到啃食。

警方指出，閉路電視畫面拍到疑犯推著蓋著藍色防水布手推車的畫面。警方認為，種種跡象顯示犯案早有預謀，甚至懷疑疑犯事先準備好比特犬就是為了破壞屍體。

報導指，疑犯經常邀請年輕女性到自己的住處喝酒，還會招待「藥物」，並贈送禮物，疑似以此手法誘拐被害少女。巴西警方16日證實，已經逮捕疑犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

柬埔寨18歲女遭殘殺埋屍荒野　3中國男涉案包括男友　警：被滅口

日本人肉快遞兇殺案　包裹藏寄件人屍體　真兇潛逃全為1中國女生

文章授權轉載自《香港01》

比特犬 巴西

延伸閱讀

不只比特犬！農業部公告「6類危險犬隻」 需採防護措施

屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

比特犬若有攻擊「前科」 陳駿季：攻擊的第一時間將直接沒入

屏東比特犬咬死柴犬去向成謎疑「詐死」？ 動保科到火葬場調查結果曝光

相關新聞

涉殘殺巴西18歲女｢放2隻比特犬啃屍｣ 陸男落網引全國憤怒

巴西里約熱內盧一名18歲少女前往經常光顧的炒麵店取餐後失蹤，最終被發現遭到殺害且被分屍，而疑犯是35歲的中國籍炒麵店老闆邱朝虎（音譯，Zhaohu Qiu），該疑犯已經被捕。

我家孩子去哪了？大阪世博推「1神物」應對兒童走丟 場內免費發放

暑假即將到來，許多家庭都規劃出國旅遊，也有人計畫到大阪世博踩點。為了應對兒童走失等情況發生，大阪世博官方免費提供「走失防護手環」，家長可至園內特定區域領取，透過掃QR Code輸入聯絡方式及小孩姓名等，若小朋友不慎在會場內走丟，工作人員就能透過手環登錄的資訊...

原始森林恐永久消失 生態多樣性遭破壞

全球三分之一森林將永久消失，生態系統面臨極大威脅

南歐多城示威 抗議過度旅遊

西班牙巴塞隆納街頭15日湧現示威者，他們拉起橫幅並使用水槍，但抗議並非勞資問題或什麼政治議題，而是過度旅遊影響在地人生活...

抱娃用餐店員主動提供「1服務」 5寶媽感動：眼淚要掉下來了

許多父母帶小孩到餐廳用餐時，總習慣先餵飽孩子，才輪到自己。日本一名5寶媽分享，日前她與丈夫到某間連鎖拉麵店吃飯時，店員看著夫妻倆抱著年幼的小孩，竟主動詢問是否需要分開上餐，貼心的舉動讓一直習慣「家人優先」的媽媽相當感動，忍不住驚嘆「眼淚都要掉下來了。」

AI修復藝術畫作？ 數位重建僅需數小時

藝術畫作修復過程費時耗力，AI數位重建只需要數小時！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。