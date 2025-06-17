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原始森林恐永久消失 生態多樣性遭破壞

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球森林恐面臨永久性消失，包括野火、農業和砍伐都是造成生態破壞的嚴重因素。（Photo by Marita Kavelashvili on Unsplash under C.C License）
全球森林恐面臨永久性消失，包括野火、農業和砍伐都是造成生態破壞的嚴重因素。（Photo by Marita Kavelashvili on Unsplash under C.C License）

全球三分之一森林將永久消失，生態系統面臨極大威脅！一項環境研究指出，原始森林與熱帶雨林分別約有34%和61%面臨永久性消失，包括野火、農業和砍伐都是造成生態破壞的嚴重因素。專家強調，樹木重新生長並非恢復到原本狀態，仍須採取實際行動保護森林生態。

原始森林消失中

歐洲新聞網》報導，世界資源研究所和Google DeepMind報告指出，2001年至2024年間，原始森林約有34%（1.77億公頃）面臨永久性消失，其中95%是由持續性農業活動所造成，而熱帶雨林中也有約61%（5070萬公頃）的森林永遠消失，這些地區的樹木都不太可能自然再生。

報告也指出，三分之二的森林損失是由伐木、野火、自然災害或輪耕等暫時性原因所造成，卻對生態系統留下嚴重傷痕。此外，歐洲約有91%的樹木覆蓋率損失來自木材砍伐，其中大部分發生在重新生長的森林計畫區。

世界資源研究所研究員斯坦尼米羅娃表示，樹木重新生長並不意味著森林恢復到原本狀態，而氣候變遷會使火災和蟲害等自然事件更加頻繁，森林儲存碳的能力也會明顯下降，並增加森林恢復的困難度。

為生態系統提供庇護

德國之聲》指出，去年野火摧毀的熱帶原始森林數量相較2023年增加五倍，尤其是在拉丁美洲。如今，野火首次成為熱帶原始森林損失的重要原因，甚至超過農業活動影響。

森林不僅能緩解氣候變遷的影響，還能影響當地的氣溫和降雨，以及所有依賴這些因素的農業和人類健康。此外，森林為生態系統提供生物多樣性庇護，尤其生態系統支撐著全球三分之一人口的生計。

森林再生取決於土地管理方式、森林類型以及其面臨的環境壓力程度。世界資源研究所研究員西姆斯表示，這些知識對於區域、國家至地方層面採取實際行動至關重要，有助於保護現存的森林並恢復退化的森林。

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野火 氣候變遷

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