南歐多城示威 抗議過度旅遊

西班牙巴塞隆納街頭15日湧現示威者，他們拉起橫幅並使用水槍，但抗議並非勞資問題或什麼政治議題，而是過度旅遊影響在地人生活。不只巴塞隆納，南歐還有多座城市的街道上站滿了數千抗議群眾，他們朝商店櫥窗發射水槍、施放煙霧，高呼「你度假、我倒楣」。

與2024年同期相比，今年上半年抵歐的國際遊客數量增加了近5%，而今年歐洲的跨國旅遊支出預計將成長11%，達8,380億美元，西班牙和法國都有望迎來破紀錄的觀光客人數。

但在西班牙的馬略卡島，當地居民攔下一輛雙層觀光巴士，施放煙霧彈並在車身掛上抗議布條。在義大利的熱那亞，示威者拖著行李箱穿行市中心狹窄的石砌街道，進行「噪音漫步」；在葡萄牙的里斯本，遊行人士將聖徒雕像抬到五星級酒店預定地。

巴塞隆納是抗議核心，示威者沿著精品店林立的主要商業大道遊行，高舉「觀光客回家去」和「旅遊業偷走我們的財富」標語，指責住房成本高漲和環境遭到破壞，是過度旅遊的結果。當地服務生的馬斯說，問題在於旅遊模式本身，只服務消費，卻推高居民的房租。

巴塞隆納有160萬人口，去年吸引多達2,600萬名觀光客。西班牙其他度假聖地也發生類似情況，百萬居民要接待逾1,500萬名旅客，而觀光客暴增導致海灘垃圾問題惡化。西班牙當局正努力表明政府聽到大眾不滿的聲音，同時又不損害為國內生產毛額（GDP）帶來12%貢獻的旅遊業。

巴塞隆納市政府去年表示，將在2028年前禁止公寓出租給觀光客，讓本地居民更容易生活。

在巴塞隆納抗議的馬蒂內茲說，隨著社區裡愈來愈多公寓被短期租給觀光客，他的房租漲了三成以上；此外還衍生連鎖效應，傳統店鋪逐漸被迎合觀光客的紀念品店、漢堡店、珍珠奶茶店取代。

馬蒂內茲說：「身為在巴塞隆納住了一輩子的居民，我們的生活到了盡頭…我們正被系統性地趕出去。」