抱娃用餐店員主動提供「1服務」 5寶媽感動：眼淚要掉下來了
許多父母帶小孩到餐廳用餐時，總習慣先餵飽孩子，才輪到自己。日本一名5寶媽分享，日前她與丈夫到某間連鎖拉麵店吃飯，店員看著夫妻倆抱著年幼的小孩，竟主動詢問是否需要分開上餐，貼心的舉動讓一直習慣「家人優先」的媽媽相當感動，忍不住驚嘆「眼淚都要掉下來了。」
日本一名育有5名小孩的媽媽在社群平台X分享，日前她與老公帶著小孩一起到連鎖拉麵店一風堂用餐，點餐時店員竟主動詢問，「要同時上餐嗎？還是爸爸媽媽輪流抱寶寶的話，要不要錯開時間上餐呢？」，暖心的舉動讓她直呼「眼淚都要掉下來了。」
該名媽媽在文中表示，自己總是會等家人們吃完後才開始用餐，也因此很常遇到麵條泡軟、變爛的狀況，由於夫妻倆仍處在育兒期間，她便認為這是無可避免的狀況、理所當然地接受，沒想到餐廳竟考量到家長的需求提供特別服務，讓她相當感動。
日本一風堂也在官方X上轉發該名顧客的貼文，並說明這是店內提供的「抱抱交換（抱っこチェンジ）」服務，當顧客有抱嬰需求時，店家會主動詢問並錯開拉麵上餐的時間。一風堂也在文中表示，「感謝您分享此次用餐經驗，一風堂非常歡迎客人帶著小朋友一同前來用餐。」
許多日本網友看到貼文後也深受感動，「店員真的太帥氣了」、「原來這家店從以前就很貼心啊」、「對顧客的深刻理解度令人佩服」。也有人分享經驗，「以前去吃拉麵，只有前夫一個人呼嚕呼嚕地吃了起來，我也很想吃拉麵，卻因為照顧小孩而無法好好外食」、「我在其他餐廳也受到同樣的照顧，這真的會讓人感動到想哭啊。」
とあるラーメン屋さんで注文した後、店員さんが、「同時にお出ししますか?パパとママ順番で赤ちゃんを抱っこされるなら時間差でお出ししょうか?」と聞いてくださり涙が溢れそうに。いつも皆に食べさせてからいただくので麺がのびてしまうけど、子育て中は仕方ないと諦めていた。— 講談師 一龍斎貞鏡 (@teikyo0130) June 4, 2025
愛してるぜ、一風堂❤️ pic.twitter.com/eDiz36XXke
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