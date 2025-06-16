抱娃用餐店員主動提供「1服務」 5寶媽感動：眼淚要掉下來了

許多父母帶小孩到餐廳用餐時，總習慣先餵飽孩子，才輪到自己。日本一名5寶媽分享，日前她與丈夫到某間連鎖拉麵店吃飯，店員看著夫妻倆抱著年幼的小孩，竟主動詢問是否需要分開上餐，貼心的舉動讓一直習慣「家人優先」的媽媽相當感動，忍不住驚嘆「眼淚都要掉下來了。」

日本一名育有5名小孩的媽媽在社群平台X分享，日前她與老公帶著小孩一起到連鎖拉麵店一風堂用餐，點餐時店員竟主動詢問，「要同時上餐嗎？還是爸爸媽媽輪流抱寶寶的話，要不要錯開時間上餐呢？」，暖心的舉動讓她直呼「眼淚都要掉下來了。」

該名媽媽在文中表示，自己總是會等家人們吃完後才開始用餐，也因此很常遇到麵條泡軟、變爛的狀況，由於夫妻倆仍處在育兒期間，她便認為這是無可避免的狀況、理所當然地接受，沒想到餐廳竟考量到家長的需求提供特別服務，讓她相當感動。

日本一風堂也在官方X上轉發該名顧客的貼文，並說明這是店內提供的「抱抱交換（抱っこチェンジ）」服務，當顧客有抱嬰需求時，店家會主動詢問並錯開拉麵上餐的時間。一風堂也在文中表示，「感謝您分享此次用餐經驗，一風堂非常歡迎客人帶著小朋友一同前來用餐。」

許多日本網友看到貼文後也深受感動，「店員真的太帥氣了」、「原來這家店從以前就很貼心啊」、「對顧客的深刻理解度令人佩服」。也有人分享經驗，「以前去吃拉麵，只有前夫一個人呼嚕呼嚕地吃了起來，我也很想吃拉麵，卻因為照顧小孩而無法好好外食」、「我在其他餐廳也受到同樣的照顧，這真的會讓人感動到想哭啊。」