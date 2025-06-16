AI修復藝術畫作？ 數位重建僅需數小時

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

藝術畫作修復過程費時耗力，AI數位重建只需要數小時！一名麻省理工學院研究生製作數位蒙版進行畫作填補，並透過印製聚合物板覆蓋於原作上，最終耗時3.5小時完成畫作修復。對此，該技術減少修復時間和成本，可用於修復不足使用傳統技術修復的藝術畫作。

聚合物板數位修復

《衛報》報導，幾個世紀以來，藝術畫作會因為磨損和自然老化而產生裂縫、變色以及顏料剝落的斑點，而修復過程可能需要花費數天或數年時間。然而，一項結合人工智慧的電腦工具透過數位重建技術，便能在數小時內完成藝術畫作的修復作業。

麻省理工學院機械工程研究生卡奇金以荷蘭畫家丁紹恩的作品進行數位修復，其透過在透明聚合物板上增加斑點、圖案和複製藝術家的不同作品元素，並塗上清漆防止墨水流動，最終將聚合物板上的數位蒙版覆蓋於修復畫作上。

對此，修復過程總共使用57314種顏色進行區域填補，儘管這些顏色並非完美對齊，卻提升了整體的畫作品質。卡奇金表示，該技術可重建並拼接畫作殘存區域，但使用聚合物板覆蓋畫作也存在爭議，包括是否會影響觀看體驗，以及複製畫作特徵等特定修正是否合適。

僅適用清漆畫作

《MIT》指出，數位重建技術自動辨識出5612個修復區域，而數位修復過程共耗時3.5小時，相較於傳統修復技術大約快了66倍。此外，聚合物板可透過剝離或使用專用溶劑去除，並且不會在原作上留下痕跡。

目前，這項技術只適用於足夠光滑、能夠將紙張平放的清漆畫作。奧斯陸大學文化史博物館庫茨克教授表示，這項技術提供了一種比傳統技術更快、更便宜修復受損畫作的方法，不僅拓寬公眾接觸藝術的渠道，更讓受損畫作從倉庫中重見天日，呈現在眾多觀眾面前。

【更多精采內容，詳見 】