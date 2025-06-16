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樂極生悲！17歲青年海灘拍攝畢業照 下水玩遭急流捲走遇溺亡

香港01／ 撰文：桃樂斯
巴西有青年在海灘拍攝畢業照時，下水嬉戲不幸遭急流捲走溺斃。 示意圖／ingimage
巴西有青年在海灘拍攝畢業照時，下水嬉戲不幸遭急流捲走溺斃。 示意圖／ingimage

開心慶祝畢業發生悲劇！巴西1名17歲青年在海灘拍攝畢業照時，和同學下水嬉戲玩耍，不幸遭急流捲走，當時曾有人試圖施救，礙於水位過深，眾人未能成功救援。涉事青年及後被海浪沖回岸邊，友人即時為他進行心肺復甦（CPR），惟他最終還是返魂乏術；目前其遺體已經安排下葬。

海灘拍攝畢業照 17歲青年下水嬉戲被急流捲走

綜合外媒等報導，事發於6月3日（上周二），巴西一名17歲男學生卡馬索拉（Nicolas Araújo Camassola）為了慶祝高中畢業，與同學一同前往當地著名景點馬塞約海灘（Praia de Pontal de Maceió）參加學校舉行的畢業照拍攝。就在拍攝結束後，他和部份同學下水嬉戲玩耍，卻不幸遭海流捲走。

同伴曾企圖施救 水深影響救援

目擊者透露，事發時其實還有另一名男生和卡馬索拉在海中大聲呼救，但由於風聲太大，旁人根本聽不清他們求救，相隔一段時間才意識到他們在掙扎。多名學生見狀試圖進入水中救援，但湍急的水流卻將卡馬索拉沖走，學生們再次潛入水中尋找他，可惜未能找到，礙於水深關係和出於安全考慮，他們只好返回岸上。

青年被海浪沖回岸邊 送院證實不治

事隔約15分鐘後，卡馬索拉被海浪沖回岸邊，友人即時為他進行心肺復甦術，救護人員亦迅速將他送院救治，但他其後仍然搶救無效，證實不治。

卡馬索拉就讀的職業教育學院對有學生不幸離世感到悲痛，「我們將懷念他的存在，他的記憶將永遠鮮活」、「卡馬索拉的為人處世、與人相處的方式以及他在我們學校社區的發展軌跡，都給每個人留下了深刻的印象」；而組織是次拍攝畢業照活動的公司對有學生死亡表示哀悼，並將事件列作「意外死亡」。

死者身前身兼多職 模特兒公司發文悼念

其實卡馬索拉既是學生，亦是模特兒、攝影師，不僅代言多個服飾品牌，還曾經參加大型時尚活動，他同時熱衷健身，常在網路上分享訓練日常。其所屬的模特兒經紀公司Pride Casting形容，「他是位前途無量的年輕人，充滿夢想和光明。即使在與我們共度的短暫旅程中，他也留下了愛、謙遜和奉獻的印記」。

家屬透露：遺體已經下葬

卡馬索拉的姐姐瑪麗莎（Melissa Camassola）指，弟弟夢想本來想成為農業學家，並持續從事模特兒事業，卻未料發生憾事，而其遺體已於意外後翌日（4日），在家鄉魯薩斯（Russas）下葬。

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文章授權轉載自《香港01》

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