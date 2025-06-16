秘魯規模6.1地震已1死 首都利馬多處山崩

中央社／ 利馬15日綜合外電報導

官員表示，秘魯今天發生規模6.1地震，造成1人死亡、5人受傷，並引發山崩。

法新社報導，秘魯國家地震中心（National Seismological Center of Peru）指出，這起地震於當地時間將近中午時發生，震央位在首都利馬附近港巿卡要（Callao）。美國地質調查所（USGS）測報這起地震規模為5.6。

秘魯表示，並未因這起地震發布海嘯警報。

國家警察表示，利馬有一名男性喪生。當時正在開車的他，汽車遭到一堵倒塌牆面砸中。

電視頻道Latina播出利馬巿多個地區山崩的畫面。

這起地震也造成利馬當時正在進行中的一場重要足球比賽暫停。

秘魯位在環太平洋火山帶（Ring of Fire）上，平均每年會發生至少100起有感地震。

秘魯上一起嚴重地震於2021年發生在北部亞馬遜（Amazon）地區，那起規模7.5地震造成12人受傷、摧毀超過70間房屋。

秘魯 地震

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