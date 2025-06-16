聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜67層高樓大火 3280人暗夜逃、奇蹟無傷亡

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
杜拜老虎塔十三日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。全棟共三八二○名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。圖／截自X用戶@nabilajamal_、@kamineyhub影音
杜拜老虎塔十三日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。全棟共三八二○名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。圖／截自X用戶@nabilajamal_、@kamineyhub影音

英國太陽報報導，杜拜第十九高樓「老虎塔」（Tiger Tower）十三日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。

當局連續救火達六小時，在十四日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共三八二○名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。

老虎塔坐落在知名的杜拜碼頭，以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」，落成已十四年，共六十七層樓，總結構高度為二八○公尺，擁有七六四個供住、商用途的房間。

根據杜拜媒體辦公室，該建築共有三八二○名居民，大火發生後已完全疏散，火勢在六小時內獲得控制，無人傷亡。

一對夫妻住戶告訴海灣時報，十三日晚間約九時四十五分，住在廿四樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻被告知務必撤離。兩人透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙只好搭電梯逃生，所幸還能運作。

太陽報報導提到，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

火災 杜拜

延伸閱讀

影／杜拜67層摩天大樓深夜大火！火舌沿牆猛竄畫面曝 3820人險逃生

停車場突遭陌生男挾持 她身中22刀竟靠「隆乳」奇蹟保命

杜拜FZN餐廳摘星 「Björn Frantzén」全球唯一擁3家米其林三星餐廳的主廚

卡車開1100km後「發出尖叫聲」 撈出1窩毛球專家大喊不可思議：這是奇蹟

相關新聞

性感網紅竟被下迷姦藥！參加派對嘔吐斷片 拍片勸女提高警覺

奧地利性感網紅自曝被下藥慘痛經歷！32歲馬里波薩（Vanessa Mariposa）在網上自揭早前到西班牙旅遊時，喝下3杯酒後出現劇烈嘔吐及...

杜拜67層高樓大火 3280人暗夜逃、奇蹟無傷亡

英國太陽報報導，杜拜第十九高樓「老虎塔」（Tiger Tower）十三日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延...

英王壽辰閱兵 凱特母女裝現身 珠寶致敬已故英女王

6月14日是英王查理三世官方壽辰的日子，英國在這一天舉行國王生日慶典。凱特王妃帶著三名子女喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子...

貝克漢圓夢 英王室表彰體育和慈善貢獻封爵

前英格蘭足球代表隊隊長、全球時尚指標人物貝克漢（David Beckham）13日獲英國王室授予爵位，以表彰他對體育及慈...

影／杜拜67層摩天大樓深夜大火！火舌沿牆猛竄畫面曝 3820人險逃生

太陽報報導，杜拜第19高樓「老虎塔」（Tiger Tower）13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高...

影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

日媒《女性SEVEN PLUS》報導，號稱「日本最美公主」的佳子公主，為慶祝日巴建交130周年展開為期10天的國際親善之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。