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杜拜67層高樓大火 3280人暗夜逃、奇蹟無傷亡
英國太陽報報導，杜拜第十九高樓「老虎塔」（Tiger Tower）十三日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。
當局連續救火達六小時，在十四日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共三八二○名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。
老虎塔坐落在知名的杜拜碼頭，以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」，落成已十四年，共六十七層樓，總結構高度為二八○公尺，擁有七六四個供住、商用途的房間。
根據杜拜媒體辦公室，該建築共有三八二○名居民，大火發生後已完全疏散，火勢在六小時內獲得控制，無人傷亡。
一對夫妻住戶告訴海灣時報，十三日晚間約九時四十五分，住在廿四樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻被告知務必撤離。兩人透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙只好搭電梯逃生，所幸還能運作。
太陽報報導提到，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。
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